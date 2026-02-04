Снажно невријеме погодило Сплит: Нагло се подигао ниво мора

04.02.2026
22:20
Снажно невријеме погодило је Сплит. Дува олујни југо, пала је велика колчина кише.
Због јаког вјетра дошло је и до значајног подизања нивоа мора, па су поједине обалне зоне биле под морем, пише Далмација Данас.
На сплитској Зенти море се преливало преко шеталишта. Проблема има широм града, метална заштитна ограда на Вуковарској улици је попустила под налетима вјетра нагнула се и срушила преко тротоара.
"Баш је јако ударило, уз море је ужасно, не може човјек ништа", рекао је један Сплићанин.
У граду је пало и једно стабло. Нема превише интервенција, све је ово већ виђено. Огромних проблема због невремена имају и у Омишу.
"Нападало је кише као никада до сад. Читав град плива. Све улице су потопљене. Вода улази у куће", казао је један становник Омиша.
(Телеграф)
