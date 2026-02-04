Logo
Краду аутомобиле "на јаје": Метода је језиво једноставна и нажалост веома ефикасна

Извор:

Блиц

04.02.2026

21:51

Коментари:

0
Фото: AI generated

Аутомобили постају све пожељнија мета криминалаца, који за крађу користе све бизарније и лукавије методе. Једна од њих посебно забрињава возаче, јер лоповима – вјеровали или не – понекад треба само једно јаје.

  • Појавила се нова метода крађе аутомобила користећи једноставне и неупадљиве предмете из свакодневног живота.
  • Једна од метода укључује бацање јаја на вјетробранско стакло како би возач био приморан да се заустави.

Криминалци данас више не користе пајсере, одвијаче и класичан алат као некада. Умјесто тога, све чешће се служе неупадљивим предметима из свакодневне употребе, који код возача не изазивају сумњу.

Како функционише крађа "на јаје"

Лопови се у великој мјери ослањају на људске слабости - збуњеност, умор или тренутну непажњу. Тако је настала и такозвана метода "јаје", релативно нов, али врло подмукао трик.

Криминалци најприје изаберу возило, а затим баце једно или два јајета на шофершајбну. Рачунају на то да ће возач инстинктивно укључити брисаче, али уместо чишћења, јаје се размаже по стаклу и драстично смањи видљивост, преноси портал Азет.

У том тренутку возач је приморан да стане како би ручно очистио стакло и управо тада лопови ступају на сцену.

Тренутак непажње довољан за крађу

Док возач излази из аутомобила или се бави чишћењем стакла, лопови користе секунде непажње. У зависности од ситуације, могу:

  • украсти ствари из унутрашњости возила
  • или, у крајњем случају, одвести читав аутомобил, уколико кључеви остану унутра или је мотор укључен

Стручњаци упозоравају да се овакве крађе најчешће дешавају на паркиралиштима, бензинским пумпама и слабије освијетљеним улицама.

Како да заштитите аутомобил од крађе

Иако ниједна метода не пружа стопостотну заштиту, постоје кораци који могу значајно смањити ризик и отежати посао лоповима:

  • Увијек закључавајте аутомобил - чак и док сипате гориво или сте паркирани испред куће
  • Провјерите да ли су сви прозори и кров затворени
  • Код куће одлажите кључеве на сигурно мјесто, даље од улазних врата
  • Користите футролу за кључеве са заштитом од бежичног сигнала
  • Ако купујете полован аутомобил – обавезно репрограмирајте кључеве
  • Искључите бежичне функције на кључу када га не користите
  • Возите са закључаним вратима, посебно у градској гужви
  • Избјегавајте мрачна и забачена мјеста за паркирање – боље је прошетати неколико минута више него ризиковати крађу
  • Увијек ручно проверите да ли је возило закључано, јер електронски сигнал кључа може бити ометан

Метода „крађе на јаје“ показује колико су данашњи лопови домишљати и опасни, али и колико је важно да возачи остану опрезни. Један тренутак непажње може бити довољан да останете без аутомобила - или барем без вредних ствари из њега.

(Блиц)

