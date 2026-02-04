Краду аутомобиле "на јаје": Метода је језиво једноставна и нажалост веома ефикасна

Извор:
Аутомобили постају све пожељнија мета криминалаца, који за крађу користе све бизарније и лукавије методе. Једна од њих посебно забрињава возаче, јер лоповима – вјеровали или не – понекад треба само једно јаје.
Криминалци данас више не користе пајсере, одвијаче и класичан алат као некада. Умјесто тога, све чешће се служе неупадљивим предметима из свакодневне употребе, који код возача не изазивају сумњу.
Лопови се у великој мјери ослањају на људске слабости - збуњеност, умор или тренутну непажњу. Тако је настала и такозвана метода "јаје", релативно нов, али врло подмукао трик.
Криминалци најприје изаберу возило, а затим баце једно или два јајета на шофершајбну. Рачунају на то да ће возач инстинктивно укључити брисаче, али уместо чишћења, јаје се размаже по стаклу и драстично смањи видљивост, преноси портал Азет.
У том тренутку возач је приморан да стане како би ручно очистио стакло и управо тада лопови ступају на сцену.
Док возач излази из аутомобила или се бави чишћењем стакла, лопови користе секунде непажње. У зависности од ситуације, могу:
Стручњаци упозоравају да се овакве крађе најчешће дешавају на паркиралиштима, бензинским пумпама и слабије освијетљеним улицама.
Иако ниједна метода не пружа стопостотну заштиту, постоје кораци који могу значајно смањити ризик и отежати посао лоповима:
Метода „крађе на јаје“ показује колико су данашњи лопови домишљати и опасни, али и колико је важно да возачи остану опрезни. Један тренутак непажње може бити довољан да останете без аутомобила - или барем без вредних ствари из њега.
