Забрањене увучене кваке на вратима аутомобил, ово је разлог

Извор:

СРНА

04.02.2026

15:26

Забрањене увучене кваке на вратима аутомобил, ово је разлог

Влада Кине забранила је уградњу квака на вратима аутомобила које се елегантно увлаче у каросерију јер представљају ризик по безбједност, иако је ова технологија прославила компанију "Тесла".

Према одлуци кинеске Владе, овакве електричне кваке тешко се користе у случају несрећа, пренијела је агенција ДПА.

Забрана продаје аутомобила са овом технологијом у Кини ступа на снагу од 1. јануара 2027. године.

Од тог датума, врата аутомобила на свим возилима, без обзира на врсту погона, морају да имају механички механизам за откључавање и са унутрашње и са спољашње стране.

"Тесла" се суочава са појачаним надзором у САД због наводно неисправних електричних квака на вратима, које не функционишу у случају несреће, што отежава спасавање путника

