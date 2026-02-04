Logo
Кондуктер у Њемачкој преминуо након што га је напао путник

04.02.2026

16:24

Кондуктер у Њемачкој преминуо након што га је напао путник

Кондуктер је преминуо након што је нападнут током рутинске контроле карата у возу у близини града Кајзерслаутерна, на југозападу Њемачке. Жртва, идентификована као 36-годишњи Серкан Ц., нападнута је у понедјељак навече, а повредама је подлегла дан касније. Наводни нападач, 26-годишњи путник без карте, ухапшен је на мјесту догађаја и под истрагом је због сумње на убиство, пише Дојче веле (DW).

Њемачки министар унутрашњих послова Александер Добриндт изјавио је да је „шокиран, потресен и дубоко ожалошћен“ овим инцидентом. Додао је да очекује да ће нападач „за своје брутално дјело бити кажњен пуном снагом закона“.

„На све веће насиље против запослених у јавним службама и других пружалаца услуга, попут жељезничких радника, мора се одлучно одговорити“, поручио је Добриндт.

Све више напада на жељезничко особље

Физички и вербални напади на њемачке кондуктере посљедњих година су у порасту. Према службеним подацима националног жељезничког оператера Дојче Бан (DB), у просјеку је сваког дана физички нападнуто пет чланова особља, док се још четворо суочава са пријетњама.

Истраживање њемачког синдиката жељезничара и превозника (ЕВГ) из 2024. године показало је да је осам од десет запослених било жртва вербалног или физичког злостављања, а 36 одсто њих изјавило је да се не осјећа сигурно на свом радном мјесту. Многи су пријавили да су били пљувани (43 одсто), гађани предметима (41 одсто) или гурани (35 одсто).

Синдикат жељезничара позива на већу безбједност

„Потресени смо и запањени, али прије свега смо бијесни“, рекао је предсједник ЕВГ-а Мартин Буркерт. „Не можемо прихватити да кондуктери страхују за живот када крећу у смјену.“

ЕВГ је позвао на већа улагања како би кондуктери могли радити у тимовима од по двоје или, по потреби, имати пратњу обезбјеђења. Дојче Бан од 2024. године нуди особљу могућност ношења камера на тијелу, а возови су опремљени видео-надзором.

„Годинама се штедјело на рачун сигурности жељезничког особља и путника“, истакао је Буркерт. „У многим регионалним возовима ради само један кондуктер, а обезбјеђења готово да и нема. Колико се још излива насиља мора догодити прије него што се нешто коначно промијени?“

Нова извршна директорица Дојче Бана, Евелин Пала, која је на ту дужност ступила у октобру прошле године, осудила је напад и изјавила да је њен колега „само радио свој посао“ када је „брутално нападнут“.

Захвалила је припаднику њемачке војске који је, како се наводи, пружио прву помоћ на мјесту догађаја и поручила да су њене мисли са породицом жртве, али је и упозорила:

„Праг насиља у нашем друштву све је нижи. Овакви злочини требало би да нас све пробуде.“

