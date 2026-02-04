Logo
Забио сестри нож у леђа, па је оставио испред болнице

Дневник.хр

04.02.2026

14:23

0
Фото: Pixabay

Породична свађа у напуљској четврти Понтичели завршила је смртоносно када је 28-годишњи мушкарац ножем убо своју 22-годишњу сестру.

Након убиства предао се полицији, а тужилаштво му је одредило притвор и сумњичи га за убиство с предумишљајем.

Према наводима италијанских власти, млада жена преминула је у уторак послијеподне у болници Вила Бетанија, у коју је довезена с тешким повредама након убода ножем у леђа. Осумњичени је након напада сестру аутомобилом довезао до болнице, оставио је испред хитног пријема и побјегао. Полиција му је убрзо ушла у траг захваљујући снимцима надзорних камера, након чега је одлучио да се сам преда, јавља РАИ.

66bce36c71daa Злата Петровић

Сцена

Пјевачица признала да није прочитала ниједну књигу: ''Знам да читам људе''

Њих двоје живјели су сами у истом стану у источном дијелу Напуља. Истрага је показала да су међу њима дуже вријеме постојали озбиљни сукоби. Према првим реконструкцијама, свађа је избила због буке у стану, а потом је прерасла у физички обрачун. У једном тренутку мушкарац је узео нож и убо сестру у леђа.

Полиција је интервенисала након дојаве из болнице да је примљена тешко повријеђена дјевојка с видљивим повредама лица и убодном раном. Упркос напорима љекара, преминула је убрзо по доласку. Оружје којим је почињено убиство засада није пронађено.

Истражиоци засада искључују директну повезаност злочина с организованим криминалом, иако је ријеч о четврти обиљеженој социјалним проблемима и снажним присуством криминалних организација, преноси Дневник.хр.

ubistvo

porodično nasilje

napad nožem

