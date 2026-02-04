Logo
Осамнаестогодишњак ухапшен због убиства младића (20): Око кампуса кордон полиције

Извор:

СРНА

04.02.2026

13:29

Коментари:

0
Фото: pexels

Британска полиција саопштила је да је ухапшен осамнаестогодишњак након што је у Лестеру убо ножем мушкарца старог 20 година, који је након тога преминуо у болници.

Полиција Лестершира објавила је на "Иксу" да се не ради о "масовном убадању", уз напомену да спекулације о нападу "нису од помоћи".

Саво Минић

Република Српска

Минић: Каран већ побиједио на изборима, потврда у недјељу

Управа Универзитета Де Монфорт, у близини чијег кампуса се синоћ догодио напад, саопштила је раније да је дошло до "веома озбиљног инцидента".

Полиција је поставила кордон у подручју око кампуса.

London

Убиство

