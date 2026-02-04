Осамнаестогодишњак ухапшен због убиства младића (20): Око кампуса кордон полиције

Извор:
Британска полиција саопштила је да је ухапшен осамнаестогодишњак након што је у Лестеру убо ножем мушкарца старог 20 година, који је након тога преминуо у болници.
Полиција Лестершира објавила је на "Иксу" да се не ради о "масовном убадању", уз напомену да спекулације о нападу "нису од помоћи".
Управа Универзитета Де Монфорт, у близини чијег кампуса се синоћ догодио напад, саопштила је раније да је дошло до "веома озбиљног инцидента".
Полиција је поставила кордон у подручју око кампуса.
