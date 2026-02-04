Песков поручио: Арктик је руски

Извор:
Б92
04.02.2026
12:08
Коментари:0
Русија је арктичка држава, за разлику од већине земаља Европске уније и отворена је за сарадњу на Арктику, изјавио је портпарол предсједника Руске Федерације, Дмитриј Песков.
"То је наш регион. Ми смо арктичка држава, за разлику од огромне већине земаља Европске уније. Отворени смо за сарадњу и заједничко дјеловање", рекао је Песков новинарима.
Уколико политика Европске уније буде усмјерена на сарадњу на Арктику, Русија ће то поздравити.
"Ако представници Европске уније имају у виду нову политику усмјерену на међународну сарадњу, то се може поздравити. Уколико се, пак, мисли на конфронтацију, што је тренутно веома модерно у Бриселу, онда то, наравно, тешко да можемо поздравити и тешко да ће имати било какав позитиван ефекат", рекао је Песков.
Свијет
Маск први човјек са богатством већим од 800 милијарди долара
Према његовим ријечима, Русија има велике интересе на Арктику и браниће их, уз употребу читавог арсенала међународног права.
Раније је Каја Калас, шефица европске дипломатије, на конференцији у Норвешкој изјавила да је Европској унији потребна нова безбједносна политика на Арктику, преноси "б92".
Најновије
Најчитаније
20
00
19
58
19
48
19
39
19
30
Тренутно на програму
19:43
Спорт
спортски програм
19:50
Маркетинг
маркетинг
19:55
Временска прогноза
временска прогноза
20:00
Бинго, Лутрија Србије
бинго
20:30
Досије
информативно политички
21:09
Битно
информативно политички
22:20
Одметница ЕП061 (12+, Р)
серијски програм