Маск први човјек са богатством већим од 800 милијарди долара

Извор:

СРНА

04.02.2026

10:51

Илон Маск
Фото: Танјуг/АП

Амерички бизнисмен Илон Маск постао је први човјек у историји са богатством већим од 800 милијарди долара, након што је његова ваздушно-космичка компанија "Спејс екс" купила компанију "Екс-Еј-Ај", јавља магазин "Форбс".

У извјештају се наводи да је споразум о куповини одмах увећао Масково богатство за 84 милијарде евра.

Према писању "Форбса", укупно богатство Илона Маска сада је 852 милијарде долара.

"Форбс" је у децембру прошле године објавио да је Маск први човјек чије је богатство премашило 700 милијарди евра.

Тагови:

Илон Маск

bogatstvo

