Након афере "Епстајн" Универзитет ће размотрити одузимање почасних звања

Танјуг

04.02.2026

10:51

Након афере "Епстајн" Универзитет ће размотрити одузимање почасних звања

Универзитет Црне Горе нема могућост да одузме већ додијељена почасна звања, али ће, водећи рачуна о очувању угледа институције и највиших етичких стандарда, започети разматрање измјена правила која регулишу не само то питање, већ и додјелу почасних звања.

То је из Универзитета Црне Горе саопштено за портал РТЦГ након информације да је словачки политичар Мирослав Лајчак, један од носилаца почасног звања, а који се повезује са глобалном афером познатом као "Епстајнови фајлови".

Универзитет Црне Горе одликовао је Лајчака 2019. године, због, како су тада објавили на свом сајту, промовисања вриједности демократских процеса и мултикултурне толеранције, те изузетног доприноса на пољу развоја међународних односа, права и дипломатије, јачања црногорско-словачких односа и повезивања универзитетских институција.

Приликом уручења почасног докторат Лајчак је тада рекао да је савремена Црна Гора у свијету позната као успјешна земља, подсјећа портал.

Ово питање је покренуто након што је америчко Министарство правде објавило милионе нових докумената о осуђеном сексуалном преступнику, сада покојном Џефрију Епстајну.

Према подацима са сајта Министарства правде САД, у тим фајловима помињу се некадашњи шеф словачке дипломатије Мирослав Лајчак, као и бивши црногорски предсједник Мило Ђукановић, који је непосредно након објављивања ове информације демантовао било какву повезаност са Епстајном.

Džefri Epstajn

Црна Гора

