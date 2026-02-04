Након афере "Епстајн" Универзитет ће размотрити одузимање почасних звања

Извор:
Танјуг
04.02.2026
10:51
Коментари:0
Универзитет Црне Горе нема могућост да одузме већ додијељена почасна звања, али ће, водећи рачуна о очувању угледа институције и највиших етичких стандарда, започети разматрање измјена правила која регулишу не само то питање, већ и додјелу почасних звања.
То је из Универзитета Црне Горе саопштено за портал РТЦГ након информације да је словачки политичар Мирослав Лајчак, један од носилаца почасног звања, а који се повезује са глобалном афером познатом као "Епстајнови фајлови".
Свијет
Путин: Односи Русије и Кине су као прољеће
Универзитет Црне Горе одликовао је Лајчака 2019. године, због, како су тада објавили на свом сајту, промовисања вриједности демократских процеса и мултикултурне толеранције, те изузетног доприноса на пољу развоја међународних односа, права и дипломатије, јачања црногорско-словачких односа и повезивања универзитетских институција.
Приликом уручења почасног докторат Лајчак је тада рекао да је савремена Црна Гора у свијету позната као успјешна земља, подсјећа портал.
Ово питање је покренуто након што је америчко Министарство правде објавило милионе нових докумената о осуђеном сексуалном преступнику, сада покојном Џефрију Епстајну.
Сцена
Како је настала гола хаљина којом је Хајди Клум згрозила свијет
Према подацима са сајта Министарства правде САД, у тим фајловима помињу се некадашњи шеф словачке дипломатије Мирослав Лајчак, као и бивши црногорски предсједник Мило Ђукановић, који је непосредно након објављивања ове информације демантовао било какву повезаност са Епстајном.
Градови и општине
9 ч0
Свијет
9 ч0
Свијет
9 ч0
Хроника
9 ч0
Регион
10 ч0
Регион
10 ч0
Регион
10 ч0
Регион
1 д0
Најновије
Најчитаније
20
00
19
58
19
48
19
39
19
30
Тренутно на програму