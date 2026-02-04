Изгорјела штала и хиљаде бала сијена: Ватрогасци упутили хитан апел

Аутор:Теодора Бјелогрлић
04.02.2026
10:42
Коментари:0
Од синоћ се требињски ватрогасци боре са пожаром који је избио у штали у селу Ограде, на подручју Зубаца.
У помоћном објекту површине око 250 квадратних метара изгорјело је између 7.000 и 10.000 бала сијена.
"Сијено је тешка материја за гашење, отежава интервенцију, а ватра се проширила и на доњи дио објекта", рекао је за АТВ Неђо Ћук, замјеник командира територијалне ватрогасне јединице.
Ватрогасци упућују хитан апел за багер, који би омогућио извлачење сијена из штале и помогао бржем гашењу пожара.
