Logo
Large banner

Изгорјела штала и хиљаде бала сијена: Ватрогасци упутили хитан апел

Аутор:

Теодора Бјелогрлић

04.02.2026

10:42

Коментари:

0
Гори штала на подручју Зубаца
Фото: АТВ

Од синоћ се требињски ватрогасци боре са пожаром који је избио у штали у селу Ограде, на подручју Зубаца.

У помоћном објекту површине око 250 квадратних метара изгорјело је између 7.000 и 10.000 бала сијена.

"Сијено је тешка материја за гашење, отежава интервенцију, а ватра се проширила и на доњи дио објекта", рекао је за АТВ Неђо Ћук, замјеник командира територијалне ватрогасне јединице.

Пожар у штали

Хроника

Пожар прогутао шталу и хиљаде бала сијена на Зупцима

Ватрогасци упућују хитан апел за багер, који би омогућио извлачење сијена из штале и помогао бржем гашењу пожара.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови:

пожар

штала

sijeno

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Жесток удес у центру Бањалуке: Предњи дио аута смрскан

9 ч

0
Жена повријеђена у пожару

Хроника

Жена повријеђена у пожару

10 ч

0
Напао суграђанина: Ухапшен Бањалучанин

Хроника

Напао суграђанина: Ухапшен Бањалучанин

10 ч

0
Телефонска линија ''Кримоловци'': Ево колико позива је примљено у јануару

Хроника

Телефонска линија ''Кримоловци'': Ево колико позива је примљено у јануару

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

58

Ко ће зауставити Додика? ФБиХ отписала "Тројку", уздају се у Бланушу

19

48

Пут до школе биће сада и удобнији и лакши: Нови комби за ђаке у Берковићима

19

39

Надлежни увјеравају: Постигнут договор и одређена динамика рјешавања проблема РиТЕ Угљевик

19

30

Српска брани своју имовину: "Историја се неће брисати гумицом"

19

20

Грађани Српске опет ће на биралишта: Кампање нема, а тешко да може бити и другог резултата

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner