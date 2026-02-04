Жена повријеђена у пожару

Извор:
АТВ
04.02.2026
Зворнички ватрогасци локализовали су пожар који је захватио породичну кућу на подручју тог града, у којем је повријеђена жена чији су иницијали М.Н, саопштено је из Полицијске управе Зворник.
Полиција је извршила увиђај на лицу мјеста, а повријеђеној жени је љекарска помоћ указана у зворничкој Болници.
О догађају је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, коме ће бити достављен извјештај о предузетим мјерама и радњама.
