Напао суграђанина: Ухапшен Бањалучанин

Бањалучанин В.Ђ. ухапшен је због сумње да је напао мушкарца који је задобио тјелесне повреде.
Како је саопштено из полиције, инцидент се догодио јуче око 17 часова у Бањалуци.
Исти дан и службеници Полицијске управе Бањалука ухапсили су и Л.Б. из Бањалуке.
"Код Л.Б. је пронађена одређена количина зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану.
О наведеном је обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје.
