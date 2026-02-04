Logo
Напао суграђанина: Ухапшен Бањалучанин

Извор:

АТВ

04.02.2026

09:51

Напао суграђанина: Ухапшен Бањалучанин
Фото: Pexels.com

Бањалучанин В.Ђ. ухапшен је због сумње да је напао мушкарца који је задобио тјелесне повреде.

Како је саопштено из полиције, инцидент се догодио јуче око 17 часова у Бањалуци.

Џефри Епстајн

Свијет

Огавни снимци из телефона Џефрија Епстајна

Хапшење због дроге

Исти дан и службеници Полицијске управе Бањалука ухапсили су и Л.Б. из Бањалуке.

"Код Л.Б. је пронађена одређена количина зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану.

О наведеном је обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Од‌јељење за прекршаје.

физички напад

Бањалука

хапшење

