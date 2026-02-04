Огавни снимци из телефона Џефрија Епстајна

Извор:
На друштвеним мрежама шире се снимци повезани с Џефријем Епстајном, осуђеним америчким сексуалним преступником чије су активности биле предмет великих истрага и бројних скандала.
На једном од снимака види се Епстајн како усмјерава веома чудан поглед у камеру, док су каснији кадрови највјероватније повезани са интимним сценама између одраслих особа.
Због изузетно осјетљивог и експлицитног садржаја, многи дијелови објављених снимака су затамњени.
На другом снимку види се унутрашњост собе у којој се налази плишани меда.
Такође је приказан снимак у коме уз музику плешу особе, које су по свему судећи наге, јер је тај снимак затамњен.
Подсјетимо, Министарство правде САД објавило је милионе досијеа везаних за случај Џефрија Епстајна, укључујући порнографске видео снимке и слике.
Замјеник државног тужиоца Тод Бланш рекао је јавности да ће министарство објавити више од 3,5 милиона страница, 2.000 видео снимака и 180.000 слика везаних за случај.
Државни тужилац је рекао да досијеи објављени 30. јануара „садрже велике количине комерцијалне порнографије и слика које су заплијењене са Епштајнових уређаја, али које он није снимио“.
Споменути многи познати: Бил Гејтс, принц Ендру, бивши британски амбасадор у САД...
У једном од бројних новообјављених мејлова наводи се да је Бил Гејтс, један од најбогатијих људи на свијету, оснивач и бивши директор Мајкрософта и суоснивач Била и Мелинде Гејтс фондације, добио полно преносиву болест пошто је спавао са младим Рускињама, преноси британски "Телеграф". Гејтс је реаговао на ове тврдње назвавши их "апсолутно апсурдним и потпуно лажним".
Новообјављени досијеи укључују и три фотографије које изгледа приказују Ендруа Маунтбатена-Виндзора на све четири изнад жене која лежи на поду.
Ендру је рођен као британски принц, али је након низа контроверзи, укључујући пријатељство са Џефријем Епстајном, изгубио војну титулу, покровитељства и право на ословљавање са "Његово Краљевско Височанство".
На једној од њих, Менделсон је фотографисан у доњем вешу у Епстајновом луксузном стану у Паризу, док му на другој неидентификована жена масира стопало.
Фотографије потичу из Епстајнове приватне архиве, а Манделсон тврди да се не сјећа околности у којима су снимљене нити људи који се на њима појављују, пише "Дејли мејл".
Џефри Епстајн био је амерички финансијер и инвеститор, познат по огромном богатству и друштвеним везама са славним и моћним људима, укључујући политичаре, краљевске породице и познате личности.
Каријеру је започео у финансијама, прво у учесталом раду у инвестиционим банкама, а потом је основао сопствену фирму која је управљала богатством ултрабогатих клијената.
Епстајн је постао најпознатији због оптужби за сексуално злостављање малољетница, које су га доводиле у везе са међународним скандалима и криминалним истрагама.
Био је осуђен за сексуалне преступе у 2008. години на 13 мјесеци затвора, а у августу 2019. пронађен је мртав у затворској ћелији у Њујорку под околностима које су изазвале бројне теорије завјере.
Његова мрежа и даље је предмет истрага и открића, укључујући и документе и снимке који повезују моћне личности и криминалне активности.
