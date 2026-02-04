Logo
Огласила се Мелинда Гејтс: Епстајнови документи о Билу вратили болне тренутке из мог брака

Извор:

Агенције

04.02.2026

08:45

Коментари:

0
Милијардерка и филантропкиња Мелинда Френч Гејтс изјавила је да је поново спомињање њеног бившег супруга, суоснивача Мајкрософта Била Гејтса, у новим документима везаним за покојног сексуалног преступника Џефрија Епстајна, отворило "болна поглавља из њеног брака".

У разговору за НПР-ов подкаст Вајлд Кард рекла је да осјећа "невјероватну тугу" због Епстајнових оптужби те да особе које се спомињу у тим документима, укључујући и њеног бившег супруга, морају на њих одговорити.

"Сретна сам што сам далеко од све те прљавштине", казала је, пише ББЦ.

Пар се развео 2021. године, након 27 година брака.

Документи које је објавило америчко Министарство правде укључују и Епстајнову тврдњу да је Бил Гејтс добио полно преносиву болест. Гејтс је ту тврдњу назвао "апсолутно апсурдном".

"Ове тврдње - које долазе од доказаног, огорченог лажова - потпуно су апсурдне и у потпуности нетачне", поручио је портпарол Била Гејтса.

ББЦ је контактирао његове представнике и поводом коментара његове бивше супруге.

Бил Гејтс није оптужен за било какво кривично дјело од стране Епстајнових жртава, а његово спомињање у документима не подразумијева криминалну активност било које врсте.

У интервјуу за НПР, Мелинда Френч Гејтс је рекла:

"Мени је лично тешко сваки пут када се ти детаљи поново појаве, јер ме подсјећају на неке веома, веома болне тренутке у мом браку".

Додала је:

"Каква год питања да још постоје, а не могу знати све, та питања су за те људе, па и за мог бившег супруга. Они на то требају одговорити, а не ја".

Амерички медији су раније извијестили да је Мелинда, прије раздвајања, била узнемирена због повезаности свог супруга с Епстајном. Након што је развод објављен, Бил је признао да је 2019. године имао аферу с једном запосленицом Мајкрософта.

Оптужбе које се односе на Била Гејтса налазе се у више од три милиона докумената које је прошле седмице објавило америчко Министарство правде.

Два мејла од 18. јула 2013. године наводно је написао Епстајн, али није јасно да ли су икада послани Гејтса.

Оба су послана с Епстајнове мејл адресе и враћена на исту адресу, без видљиве мејл адресе повезане с Гејтс, а поруке нису потписане.

Један мејл написан је као писмо оставке из Фондације Бил и Мелинда Гејтс и садржи жалбу због наводне набавке лијекова за Била "како би се носио с посљедицама секса с руским дјевојкама".

Други мејл, који почиње с "драги Бил", жали се на прекид пријатељства и износи додатне тврдње да је Бил Гејтс покушао прикрити полно преносиву инфекцију, укључујући и од тадашње супруге Мелинде.

Током година, Бил Гејтс и његови представници умањивали су његову повезаност с Епстајном. Гејтс је раније тврдио да су имали само "неколико вечера" током којих су разговарали о филантропском пројекту који се никада није реализовао.

Након најновијих оптужби, гласноговорник Била Гејтса изјавио је:

"Једино што ови документи показују јесте Епстајнова фрустрација због тога што није имао континуиран однос с Гејтсом и до којих је граница био спреман ићи како би га уплео и оклеветао".

Многи документи, мејлови и фотографије у милионима фајлова које је прошле седмице објавило Министарство правде бацају свјетло на Епстајнову широку мрежу славних личности, пословних лидера и свјетских државника - контакте који су у неким случајевима опстајали и након његове пресуде из 2008. године због тражења секса од 14-годишње дјевојчице.

Џефри Епстајн је преминуо 2019. године у затвору у Њујорку, док је чекао суђење у случају трговине људима ради сексуалног искориштавања.

