Најмање 35 жртава невремена у Јапану

04.02.2026

08:38

Снијег у Јапану
Најмање 35 особа погинуло је у невремену које су изазвале сњежне падавине које су посљедње двије недјеље захватиле сјеверни Јапан, док је повријеђено скоро 400 људи, саопштила је данас јапанска влада.

Погођено је 15 префектура, а у најтеже погођеним подручјима висина снијега достигла је око два метра, пренио је АП.

Највећи број смртних случајева пријављен је у префектури Нигата - 12, укључујући мушкарца у педесетим годинама пронађеног на крову куће и старијег мушкарца који је пао док је чистио снијег у граду Нагаока.

Седам смртних случајева забиљежено је у префектури Акита, а пет у Јамагати.

Број повријеђених широм земље је 393, укључујући 126 тешко повријеђених, од којих 42 у Нигати. Оштећено је 14 кућа.

Главни секретар кабинета Минору Кихара упозорио је да топљење снијега може да изазове клизишта и апеловао је на грађане да користе кациге и ужад приликом чишћења снијега.

Власти су формирале више оперативних група за реаговање у погођеним областима, а прогнозе најављују додатне сњежне падавине током предстојећег викенда.

Japan

невријеме

