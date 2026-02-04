Детаљи убиства Гадафијевог сина

04.02.2026
Сајф ал-Ислам Гадафи, син некадашњег лидера Либије Моамера Гадафија, убијен је у уторак у својој кући у либијском граду Зинтан, пренијела је Ал Џазира, позивајући се на званичнике и локалне медије.
Гадафијев адвокат Калед ал-Заиди и његов политички савјетник Абдула Отман објавили су синоћ његову смрт у одвојеним порукама на Фејсбуку, не износећи детаље, преноси данас Ал Џазира.
Либански лист „Фавасал Медија“ преноси Отманове ријечи да су наоружани мушкарци убили Гадафија (53) у његовој кући у либијском граду Зинтан, око 136 километара југозападно од Триполија, гдје је провео посљедњих десетак година.
Гадафијев политички тим је касније објавио саопштење у којем наводи да су „четворица маскираних људи“ упала у његову кућу и убила га на „кукавички и издајнички начин“.
Наводи се и да се Гадафи сукобио са нападачима, који су искључили безбједносне камере у кући „у очајничком покушају да прикрију трагове свог гнусног злочина“.
Калед ал-Мишри, бивши предсједник Високог државног савјета са сједиштем у Триполију, међународно признатог владиног тијела, позвао је на „хитну и транспарентну истрагу“ о убиству, у објави на друштвеним мрежама.
Извршиоци убиства и мотив још нису познати.
Гадафи никада није обављао неку званичну државну функцију у Либији, али се сматра да је у периоду између 2000. и 2011. године био де факто број два у тој земљи, све док либијске опозиционе снаге нису свирепо убиле његовог оца Моамера Гадафија.
Сајф Гадафи је 2011. затворен у Зинтану, а на основу потјернице Међународног кривичног суда (ICC) био је осуђен на смрт након суђења по хитном поступку, али је 2017. ослобођен у оквиру општег помиловања.
