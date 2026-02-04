Logo
Чамац ударио у брод Обалске страже, трага се за жртвама

Извор:

Танјуг

04.02.2026

07:05

Коментари:

0
Чамац ударио у брод Обалске страже, трага се за жртвама
Фото: Pixabay

У судару брода грчке Обалске страже и чамца са мигрантима у Егејском мору недалеко од острва Хиос погинуле су најмање четири особе, док се трага за несталима, страхује се да је тај број већи, саопштено је из лучке капетаније.

"Патролни брод Обалске страже је уочио чамац са приближно 35 миграната. Након сигнала упозорења кријумчари су кренули ка чамцу Обалске страже и изазвали судар. Сумња се да је страдало пет до седам људи. Има неколико повријеђених, укључујући два официра Обалске страже", наводи се у саопштењу, преноси грчки инфо портал Прото Тхема.

Ротација полиција

Свијет

Кућна помоћица из БиХ била у саставу банде која је ојадила аустријског пезионера

Грчке власти су издале наредбу о покретању потраге за несталима у мору, а потрага и спасилачке операције су у току.

У подручју у којем се догодио инцидент налазе се четири пловила Обалске страже, једно приватно пловило са рониоцима и хеликоптер грчког ратног ваздухопловства.

Потврђено је да је кријумчарском чамцу било око 35 људи и да су до сада спасене 24 особе и превезене у Општу болницу на Хиосу.

Грчка

незгода

