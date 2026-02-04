Чамац ударио у брод Обалске страже, трага се за жртвама

Извор:
Танјуг
04.02.2026
07:05
Коментари:0
У судару брода грчке Обалске страже и чамца са мигрантима у Егејском мору недалеко од острва Хиос погинуле су најмање четири особе, док се трага за несталима, страхује се да је тај број већи, саопштено је из лучке капетаније.
"Патролни брод Обалске страже је уочио чамац са приближно 35 миграната. Након сигнала упозорења кријумчари су кренули ка чамцу Обалске страже и изазвали судар. Сумња се да је страдало пет до седам људи. Има неколико повријеђених, укључујући два официра Обалске страже", наводи се у саопштењу, преноси грчки инфо портал Прото Тхема.
Грчке власти су издале наредбу о покретању потраге за несталима у мору, а потрага и спасилачке операције су у току.
У подручју у којем се догодио инцидент налазе се четири пловила Обалске страже, једно приватно пловило са рониоцима и хеликоптер грчког ратног ваздухопловства.
Потврђено је да је кријумчарском чамцу било око 35 људи и да су до сада спасене 24 особе и превезене у Општу болницу на Хиосу.
