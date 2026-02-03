Logo
Бивши муж Џил Бајден оптужен за убиство садашње супруге

Извор:

РТ Балкан

03.02.2026

21:19

Бивши муж Џил Бајден оптужен за убиство садашње супруге

Бивши муж бивше прве даме САД Џил Бајден ухапшен је и оптужен за убиство своје садашње супруге, саопштили су полицијски званичници.

Вилијам Стивенсон (77) је приведен у понедјељак под оптужбом да је убио супругу Линду. Полиција Њу Касла, Делавер, саопштила је да је Стивенсон одведен у притвор из свог дома у Оук Хилу без опирања. Стивенсон је у притвору у Делаверу пошто није платио кауцију од 500.000 долара.

Узрок смрти његове супруге Линде није наведен у саопштењу о Стивенсоновом хапшењу, а како наводе амерички медији оптужница је била резултат "опсежне вишенедељне истраге".

Полиција је крајем децембра послата у кућу Стивенсонових после пријаве породичног насиља. Пронашли су тијело Линде Стивенсон у дневној соби.

Џил Бајден је била удата за Стивенсона, бившег играча америчког фудбала од 1970. до 1975. Венчали су се када је Бајденова имала 18, а Стивенсон 23 године.

Стивенсон је бизнисмен и власник универзитетског бара "Стоун балон" у близини Универзитета у Делаверу. Џил Бајден је упознала Џозефа Бајдена у марту 1975. године, а удала се за њега 1977. године.

(рт балкан)

