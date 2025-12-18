Трампово годишње обраћање – поново удар на Бајдена

Извор:
РТС
18.12.2025
07:22
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп, у обраћању нацији којим је обиљежио годину дана на власти, поручио је да је од свог претходника Џозефа Бајдена наслиједио хаос у земљи, али да је постигао више него што је ико могао да замисли. Хвалио се економским успесима своје администрације, али и напорима да се заустави ток илегалних миграција. Истакао је и да је у ових годину дана успио да оконча чак осам ратова и најавио исплату бонуса америчким војницима.
Шеф Бијеле куће говор је започео поновном критиком свог претходника, износећи познате замјерке против Бајденове администрације у оштрој политичкој реторици.
"Прије једанаест месеци сам наслиједио хаос и сада га сређујем... Послије само годину дана, постигли смо више него што је ико могао да замисли", поручио је Трамп.
За почетак, нагласио је напоре своје администрације да заустави прилив илегалних миграната, критикујући Бајдена због начина на који је поступао са границима.
"У протеклих седам мјесеци, ниједном илегалном странцу није дозвољен улазак у нашу земљу, подвиг за који су сви говорили да је апсолутно немогућ", поручио је Трамп.
Свијет
Нови Вијетнам: Мадуро послао озбиљно упозорење
Изнио је и похвалу на свој рачун, истичући да је за ових годину дана успио да оконча чак осам ратова.
Амерички медији пак наводе да иако је Трамп одиграо улогу у рјешавању неких сукоба, бројка од осам ратова је, како кажу, очигледно претјеривање.
Обећао је и да ће више од 1,4 милиона припадника америчке војске добити бонус пре Божића, који је назвао "ратничком дивидендом" – чек од 1.776 долара.
"Ратничку дивиденду, у част оснивања наше нације 1776. године, шаљемо сваком војнику", додао је Трамп.
Изнио је и аргумент за економски успјех своје администрације, тврдећи да је постигао значајан напредак у смањењу цијена упркос широко распрострањеном незадовољству бирача трошковима живота.
"За само неколико мјесеци, прешли смо са најгорег на најбоље", рекао је Трамп из Бијеле куће, наводећи низ производа за које је тврдио да су јефтинији у поређењу са прошлом годином.
Поновио је и свој захтјев да савезна влада треба да да новац директно грађанима за куповину здравственог осигурања уместо осигуравачима.
"Добићете много бољу здравствену заштиту по много нижој цени. Једини губитници биће осигуравајуће компаније које су се обогатиле и Демократска странка, коју потпуно контролишу те исте осигуравајуће компаније", додао је Трамп.
Трамп је изгледа био веома свестан временских ограничења у свом обраћању, читајући говор необично брзим темпом за њега.
Свијет
10 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
11 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму