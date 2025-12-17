Извор:
Европска унија саботира покушаје да се ријеши сукоб у Украјини, изјавио је министар спољних послова Русије Сергеј Лавров на конференцији за новинаре након састанка са иранским колегом Абасом Арагчијем.
"Европа покушава да поткопа конструктивне тежње администрације Доналда Трампа, укључујући и прекорачење свих замисливих норми и принципа који су до сада били на снази у међународним економским и финансијским односима, и задирање у имовину коју је Запад недавно прогласио неповредивом", рекао је министар.
Поступци САД у карипском басеину су, како наводи, узнемирили скоро све државе – осим европских, које су се "притајиле", потчињавајући се свом главном циљу:
"Убиједити администрацију Доналда Трампа да крене европским путем у украјинском питању, како се не би зауставио рат против Руске Федерације који је покренуо Запад и, као што сам рекао, привући на своју страну Доналда Трампа и његову администрацију".
Свијет
Снажни арктички талас стиже у Европу: Очекује се и до пола метра снијега
Он је такође поручио да принципе Повеље УН треба примењивати у цјелости, а не произвољно, нарочито у овом случају.
"Ово је посебно примјењиво на украјински сукоб, у оквиру ког Колективни запад покушава да погази све норме међународног права, замени их својим правилима која се не уклапају у општепризнате норме међународног права и одражавају само тежњу Колективног запада и прије свега Европљана да наставе своју неоколонијалну политику, усмјерену на то да живе на рачун других", објаснио је Лавров.
Министри су на састанку осудили праксу коришћења једностраних принудних мера које подривају међународно право. Како је примјетио Лавров, сада је уместо глобализације примјетна фрагментаризација свјетског тржишта.
Запад крши "све могуће и немогуће" споразуме како би обновио санкције Ирану, истакао је Лавров.
"Русија још једном потврђује спремност да помогне својим иранским пријатељима у проналажењу прихватљивих решења за решавање кризе у нуклеарном досијеу коју је створио Запад", рекао је руски министар.
Русија се нада да генерални секретар УН неће дозволити Западу да га искористи за себичне планове против Ирана, поручио је.
Он је подсјетио да је и предсједник Русије Владимир Путин говорио више пута да никада није постојала тако јединствена организација као УН.
"Ипак, као и свака бирокатија, систем УН пати од урођених болести", рекао је Лавров.
Али бирокртија Брисела је "оборила све рекорде". Москва скреће пажњу руководства секретаријата УН на европску елиту, која покушава да узурпира права суверених влада, истиче Лавров, пише РТ Балкан.
