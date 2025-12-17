Logo
Large banner

Лавров: ЕУ покушава да поткопа Трампове напоре

Извор:

РТ Балкан

17.12.2025

16:41

Коментари:

0
Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије
Фото: Srna

Европска унија саботира покушаје да се ријеши сукоб у Украјини, изјавио је министар спољних послова Русије Сергеј Лавров на конференцији за новинаре након састанка са иранским колегом Абасом Арагчијем.

"Европа покушава да поткопа конструктивне тежње администрације Доналда Трампа, укључујући и прекорачење свих замисливих норми и принципа који су до сада били на снази у међународним економским и финансијским односима, и задирање у имовину коју је Запад недавно прогласио неповредивом", рекао је министар.

Поступци САД у карипском басеину су, како наводи, узнемирили скоро све државе – осим европских, које су се "притајиле", потчињавајући се свом главном циљу:

"Убиједити администрацију Доналда Трампа да крене европским путем у украјинском питању, како се не би зауставио рат против Руске Федерације који је покренуо Запад и, као што сам рекао, привући на своју страну Доналда Трампа и његову администрацију".

Снијег

Свијет

Снажни арктички талас стиже у Европу: Очекује се и до пола метра снијега

Он је такође поручио да принципе Повеље УН треба примењивати у цјелости, а не произвољно, нарочито у овом случају.

"Ово је посебно примјењиво на украјински сукоб, у оквиру ког Колективни запад покушава да погази све норме међународног права, замени их својим правилима која се не уклапају у општепризнате норме међународног права и одражавају само тежњу Колективног запада и прије свега Европљана да наставе своју неоколонијалну политику, усмјерену на то да живе на рачун других", објаснио је Лавров.

Министри су на састанку осудили праксу коришћења једностраних принудних мера које подривају међународно право. Како је примјетио Лавров, сада је уместо глобализације примјетна фрагментаризација свјетског тржишта.

Русија спремна да помогне Ирану

Запад крши "све могуће и немогуће" споразуме како би обновио санкције Ирану, истакао је Лавров.

"Русија још једном потврђује спремност да помогне својим иранским пријатељима у проналажењу прихватљивих решења за решавање кризе у нуклеарном досијеу коју је створио Запад", рекао је руски министар.

Русија се нада да генерални секретар УН неће дозволити Западу да га искористи за себичне планове против Ирана, поручио је.

Он је подсјетио да је и предсједник Русије Владимир Путин говорио више пута да никада није постојала тако јединствена организација као УН.

"Ипак, као и свака бирокатија, систем УН пати од урођених болести", рекао је Лавров.

Али бирокртија Брисела је "оборила све рекорде". Москва скреће пажњу руководства секретаријата УН на европску елиту, која покушава да узурпира права суверених влада, истиче Лавров, пише РТ Балкан.

Подијели:

Таг:

Сергеј Лавров

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Испливао узнемирујући снимак злодјела војника Вељка Беливука

Хроника

Испливао узнемирујући снимак злодјела војника Вељка Беливука

1 ч

0
Снажни арктички талас стиже у Европу: Очекује се и до пола метра снијега

Свијет

Снажни арктички талас стиже у Европу: Очекује се и до пола метра снијега

1 ч

0
Затварају се школе у Европи - супергрип све више хара

Здравље

Затварају се школе у Европи - супергрип све више хара

2 ч

0
Савјет министара: За деминирање 650.000 КМ

Република Српска

Савјет министара: За деминирање 650.000 КМ

2 ч

0

Више из рубрике

Снажни арктички талас стиже у Европу: Очекује се и до пола метра снијега

Свијет

Снажни арктички талас стиже у Европу: Очекује се и до пола метра снијега

1 ч

0
Путин: Запад растргао Југославију и Србе

Свијет

Путин: Запад растргао Југославију и Србе

2 ч

0
И то се дешава: Велики протест због ниских цијена у Лидлу

Свијет

И то се дешава: Велики протест због ниских цијена у Лидлу

2 ч

0
Несрећа у Индији, сударило се осам аутобуса и три аута

Свијет

Судар осам аутобуса и три аута - велики број мртвих

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

28

Хоће ли Блануша на чело странке: Ево када СДС бира предсједника

18

21

Пољопривредници задовољно трљају руке: Упркос суши, овогодишњи приноси одлични

18

18

СДС одлучио: Блануша кандидат и на наредним изборима

18

11

Цеца оштро запријетила у Звездама Гранда

18

09

Крај децембра мијења све: Ова 4 знака неће знати гдје да ставе сав новац

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner