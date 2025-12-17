Испливао узнемирујући снимак злодјела војника Вељка Беливука

Извор:
Дио аудио порука за које тужилаштва Србије и Црне Горе тврде да су их слали Вељко Беливук и Марко Миљковић, а у којима се говори о серији убистава наводних припадника шкаљарског клана, доспио је у јавност.
Ради се о дијелу доказног материјала у судским поступцима који се воде пред надлежним судовима у Београду и Вишим судом у Подгорици.
У тим порукама, које су саставни дио такозване Скај комуникације, чују се разговори о више ликвидација извршених у кратком временском периоду, укључујући и наводе да су у једном дану убијена четири наводна припадника шкаљарског клана, два на територији Србије и два у Црној Гори.
Портал "Дан" објавио је дио аудио порука које, како истрага тврди, између осталог шаљу и Марко Миљковић и Вељко Беливук. Осим аудио и текстуалних порука, материјал у поступку пред судом садржи и фотографије, од којих је дио изузетно узнемирујућег садржаја и, према наводима црногорског Специјалног државног тужилаштва, приказује тијела убијених особа са видљивим траговима мучења и злостављања.
Подсјећамо да су сви наведени материјали дио доказног поступка у предметима који су и даље у току, те да се против оптужених води судски процес у којем важи претпоставка невиности до доношења правоснажне судске одлуке.
Поруке преносимо у цјелости:
"Е брате, нема га, готово, нема га већ неких пола сата, скоро сат већ, чекамо да се смрачи, па да га просипамо".
"Јесте брате, истина жива, не знам да ли сам отупио, шта ми је, мислим изгрлили смо се и изљубили, али то је то, у фазону смо шта сад? Кунем ти се, сјећам се раније, спуцају ме емоције, било ми је драго. Драго ми је и сад, али ево једва чекам понедјељак да Вотку мучим, кунем ти се".
"А брате све смо организовали, готови су данас, обојица иду у кланицу".
"Буразеру, испланирали смо да кад крене да излази да га Тајсон шчепа и то је то. Значи кад га ухвати за крагну, ови ће да притрче и ето такав је план, а да ли ће они тамо онда да импровизују тамо, али 4 човјека има, шчепаће га сигурно. Ево смо ми на позицији, брате, овдје, значи, на излазу, то је, на улазу у Врчин, и чекамо, брате, да преузмемо даље".
"Браћо, све у реду, везан је. Имао је прангију, џукела. Кад изаш'о из кола, држи прангију, и ја га, гледам, гледам, гледам, извадио из ранца прангију. И, брате, држи овако у десној руци, и ја га набадам, хватам за лијеву руку, и оно пали. Бари, скаче, кренемо да се рвамо ту. Добро није убио никог, брате. Прст сам поломио. И, брате, некако сам га исправио, али сам се исјек'о".
"Браво, брате, шта да ти кажем. Браво. И овај данас имао прангију, па смо га одмах одфикарили. Екстра. Брате, молимо вас. Ево, ту смо ја и Сопрано. Брате, молимо вас. Нека пати, највише. Немојте много по глави. Највише по тијелу, али овај пут дајте 102% себе. Значи, хвала вам, хвала вам до неба. Криво нам је, нисмо могли да радимо двије акције у исто вријеме. Ево, ми овдје, брате, урадисмо данас тројицу. Значи, ето ви тог ту. Молим вас, значи, из петних жила. И дајте нам га на телефон, дај да му пошаљемо једну поруку, брате. Е, брате, ово кад смо доживјели. Данас је ово побједа, да памтимо датум".
Подсјетимо, Вељко Беливук је имао надимак Сопрано на телефонској апликацији Скај, коју су он и његови сарадници користили за тајну комуникацију, а овај надимак себи је наденуо највјероватније по Тонију Сопрану, мафијашком шефу из чувене америчке серије "Породица Сопрано".
"Ево, пошто не могу да вас имам на крипти, не смијем, јер овај телефон није наш. Само да вас поздравим, пуно, браћо. Да се захвалим свима. Без... Без... Не знам како се изговара то. Пренесите нам утиске, молим вас. Значи, дајте нам мало нахранимо его. Уморни смо, прљави смо, смрдимо. Значи, хаос".
"Чуо сам, брате, не знам шта да кажем. Много нам криво. И ми смо имали исту ситуацију, само није стиго да опали. А били смо брзи. Ухватили смо га за руку. И опалили у главу. Тако да... Ето, ми смо имали срећу. Хвала вам, хвала вам пуно. Данас је, данас је велики дан за све".
"Нема брате за шта хвала, хвала Богу миломе, да је све то прошло како треба. Ух, кажем ти. Ево, сад ми се враћа све то. Али добро. Чак сам у једном тренутку мислио да ме погодио. Била ми крвава рука, али ми била крвава од њега у ствари, брате".
"Те детаље дотле сам пратио иоле. Онда знам да су му пустили нашу поруку. И да је он храбро рекао да се он нас не боји. Реци ми, брате, јесте ли му утјерали страх у кости, онако?"
"Види, брате, ништа ми драже, нема. Него што смо Лазу одрали. Значи, брате, ја не мога... Види, одрали смо Лазу, одрали смо Касапа, одрали смо Зеца и ево га Капетан. И њега ћемо да одеремо за који дан. Значи, буразеру, четворка данас. Убили смо их и то све кључни".
"И овај је имао прва три дум-дум метка, а послије имао прошарано неке са црним зрном и остало. Прва три су била дум-дум".
Подсјетимо, тог 14. октобра 2020, сумња се да је клан Вељка Беливука извршио четири координисане ликвидације, када су тог дана, у свега неколико сати, у Црној Гори Дамир Хоџић и Адис Спахић убијени, Миле Радуловић звани Капетан најприје отет, па потом и он убијен, док је у Србији у кући страве у Ритопеку ликвидиран и Лазар Вукићевић.
Због тог ужаса, који је касније откривен захваљујући пресретнутим порукама са криптоване апликације Скај, овај датум је обиљежен као "крвави 14. октобар".
Вељко Беливук, организатор криминалне групе, наводно је од својих шефова добио задатак да ликвидира и Вељка Бановића, званог Вотка.
Наводно им је план био да Бановића убију након убиства Милана Љепоје, "пинк пантера" из Ниша, који је истранжиран и самљевен у кући у Ритопеку.
Међутим, планове им је покварила полиција, која је 4. фебруара ухапсила Беливука и припаднике његовог клана.
Поступци у двије државе воде се против више особа означених као сарадници и припадници такозваног кавачког клана, које тужилаштва терете за најтежа кривична дјела, укључујући организовање и извршење више убистава.
Оптужницама су обухваћена кривична дјела која су, према наводима тужилаштава, извршена готово истовремено у Србији и Црној Гори.
Међу оптуженима су и Вељко Беливук и Марко Миљковић, које Специјално државно тужилаштво Црне Горе и Тужилаштво за организовани криминал Србије терете као блиске сараднике кавачког клана. Обојица су у досадашњем току поступака негирали наводе оптужница.
Кључни доказ у овим предметима су Скај поруке размјењиване путем криптоване апликације. Тужилаштва тврде да је ријеч о законито прибављеним и валидним доказима, док одбране оспоравају њихову законитост и доказну снагу.
Одбрана се позива и на поједине одлуке међународних судова, укључујући и одлуке Европског суда правде, у којима су слични докази, како наводе, били искључени.
