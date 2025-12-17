Logo
Цијена сребра оборила све рекорде

Извор:

Танјуг

17.12.2025

16:20

Коментари:

0
Фото: Unsplash

Цијена сребра данас је скочила на рекордни ниво изнад 65 долара по унци, јер је извјештај о запослености у Сједињеним Америчким Државама подстакао инвеститоре да траже алтернативну имовину.

Подаци о раду у САД за новембар показали су да је стопа незапослености порасла на 4,6 одсто, што је највише од 2021. године, иако је број запослених порастао више него што се очекивало, објавио је данас Трејдинг економикс.

Цијена сребра је порасла за скоро 130 одсто од почетка године, поред осталог и због смањења залиха и велике малопродајне и индустријске потражње, посебно из сектора соларне енергије, електричних возила и центара података у развоју.

Петар Ђокић

Република Српска

Ђокић: Испуњени услови за пренос концесије у Угљевику

С друге стране, производња у рудницима већ више пута није успела да прати потрошњу, стварајући структурни дефицит.

Тај мањак се манифестовао у тржишним процесима, што је појачало куповину и подигло цене на нове максимуме.

Пораст производње у рудницима један је од начина за обуздавање раста цијена, али за сада су физичка несташица и велика институционална потражња главни разлози поскупљења овог племенитог метала.

