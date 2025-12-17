Ђокић: Испуњени услови за пренос концесије у Угљевику

Извор:
АТВ
17.12.2025
16:16
Коментари:0
Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић рекао је да су стечени услови да се власништво над концесијом у Угљевику, на експлоатационом пољу "Исток 2" пренесе на Рудник и Термоелектрану чиме би се обезбиједило несметано функционисање електране у наредном периоду.
"Влада је обезбиједила средства за преузимање значајног удјела у `Комсар енерџију`. До сада је преузето 74 одсто власништва", рекао је Ђокић на конференцији за новинаре у Бањалуци поводом представљања резултата 100 дана рада Владе.
Он је појаснио да је сада предузеће "Гас-Рес" власник 74 одсто удјела у компанији "Комсар енерџи".
Република Српска
Додик: Из Америке смо добили стратегију која обећава
"Сада `Гас-Рес` може донијети одлуку да се пренесе концесија на РиТЕ Угљевик на подручју `Исток 2`. То ће омогућити несметано коришћење угља и створиће се услови да се осигурају довољне количине угља да би могли несметано радити у наредном периоду", поручио је Ђокић.
Он је истакао да се сада само мора Влади упутити захтјев за пренос концесије.
"Најдуже тај процес може трајати пет дана од дана подношења захтјева", истакао је Ђокић.
Република Српска
2 ч4
Република Српска
2 ч2
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
18
28
18
21
18
18
18
11
18
09
Тренутно на програму