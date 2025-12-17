Logo
Ђокић: Испуњени услови за пренос концесије у Угљевику

17.12.2025

Петар Ђокић
Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић рекао је да су стечени услови да се власништво над концесијом у Угљевику, на експлоатационом пољу "Исток 2" пренесе на Рудник и Термоелектрану чиме би се обезбиједило несметано функционисање електране у наредном периоду.

"Влада је обезбиједила средства за преузимање значајног удјела у `Комсар енерџију`. До сада је преузето 74 одсто власништва", рекао је Ђокић на конференцији за новинаре у Бањалуци поводом представљања резултата 100 дана рада Владе.

Он је појаснио да је сада предузеће "Гас-Рес" власник 74 одсто удјела у компанији "Комсар енерџи".

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Из Америке смо добили стратегију која обећава

"Сада `Гас-Рес` може донијети одлуку да се пренесе концесија на РиТЕ Угљевик на подручју `Исток 2`. То ће омогућити несметано коришћење угља и створиће се услови да се осигурају довољне количине угља да би могли несметано радити у наредном периоду", поручио је Ђокић.

Он је истакао да се сада само мора Влади упутити захтјев за пренос концесије.

"Најдуже тај процес може трајати пет дана од дана подношења захтјева", истакао је Ђокић.

Петар Ђокић

RiTE Ugljevik

