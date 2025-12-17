Будимир разговарао са руководством Ватрогасног савеза

Извор:
АТВ
17.12.2025
15:40
Коментари:0
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир разговарао је данас са делегацијом Ватрогасног савеза Српске о унапређењу сарадње.
Из Министарства унутрашњих послова су навели да је предсједник Ватрогасног савеза Српске Горан Стојаковић упознао министра са организацијом и радом овог савеза и капацитетима у Републици Српској.
Размотрени су и евентуални модалитети сарадње МУП-а и Ватрогасног савеза, као и унапређење стратешког и законског оквира у области заштите од пожара.
