Будимир разговарао са руководством Ватрогасног савеза

Извор:

АТВ

17.12.2025

15:40

Жељко Будимир на састанку са Ватрогасним савезом
Фото: Уступљена фотографија

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир разговарао је данас са делегацијом Ватрогасног савеза Српске о унапређењу сарадње.

Из Министарства унутрашњих послова су навели да је предсједник Ватрогасног савеза Српске Горан Стојаковић упознао министра са организацијом и радом овог савеза и капацитетима у Републици Српској.

Размотрени су и евентуални модалитети сарадње МУП-а и Ватрогасног савеза, као и унапређење стратешког и законског оквира у области заштите од пожара.

Жељко Будимир

