Почео састанак Додика са представницима добојског СНСД-а

Извор:
Агенције
17.12.2025
15:24
Коментари:0
У Добоју је у току састанак предсједника СНСД-а Милорада Додика са руководством Градског одбора и представницима мјесних одбора те странке.
Дружењу присуствује и потпредсједник СНСД-а Сања Вулић, функционери ове странке из Добоја у републичким и заједничким институцијама, као и предсједник Градског одбора добојског СНСД-а Обрен Петровић са сарадницима.
Скуп у организацији Градског одбора СНСД-а одржава се у хотелу "Интегра".
Економија
17 мин0
Економија
19 мин0
Свијет
20 мин0
Бања Лука
25 мин0
Република Српска
44 мин0
Република Српска
52 мин1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
15
32
15
32
15
28
15
27
15
24
Тренутно на програму