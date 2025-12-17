Logo
Large banner

Почео састанак Додика са представницима добојског СНСД-а

Извор:

Агенције

17.12.2025

15:24

Коментари:

0
Почео састанак Додика са представницима добојског СНСД-а
Фото: АТВ

У Добоју је у току састанак предсједника СНСД-а Милорада Додика са руководством Градског одбора и представницима мјесних одбора те странке.

Дружењу присуствује и потпредсједник СНСД-а Сања Вулић, функционери ове странке из Добоја у републичким и заједничким институцијама, као и предсједник Градског одбора добојског СНСД-а Обрен Петровић са сарадницима.

Скуп у организацији Градског одбора СНСД-а одржава се у хотелу "Интегра".

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

СНСД

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Фирма из БиХ основана почетком године производи дијелове за Бентли

Економија

Фирма из БиХ основана почетком године производи дијелове за Бентли

17 мин

0
Биткоин порастао за 1,26 одсто на скоро 75.000 евра

Економија

Биткоин порастао за 1,26 одсто на скоро 75.000 евра

19 мин

0
Несрећа у Индији, сударило се осам аутобуса и три аута

Свијет

Судар осам аутобуса и три аута - велики број мртвих

20 мин

0
Скупштина града Бањалука одбила приједлог да се паркинг уступи ЗИБЛ-у

Бања Лука

Скупштина града Бањалука одбила приједлог да се паркинг уступи ЗИБЛ-у

25 мин

0

Више из рубрике

Уставни суд Српске донио одлуку: Повећање плата радника није у складу са Уставом

Република Српска

Уставни суд Српске донио одлуку: Повећање плата радника није у складу са Уставом

44 мин

0
Скоко: Проблем самозапаљења угља биће ријешен до нове године

Република Српска

Скоко: Проблем самозапаљења угља биће ријешен до нове године

52 мин

1
До краја године могућа регистрација оружја без доказивања поријекла

Република Српска

До краја године могућа регистрација оружја без доказивања поријекла

2 ч

0
АТВ пита политичаре колики су им рачуни за струју

Република Српска

Колики су рачуни за струју политичара? Једни не знају, други плаћају поприлично

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

32

Расвијетљено разбојништво из 2022: На Бадњи дан претукли и опљачкали људе

15

32

Ковачевић о Ганићу: Ни за Хитлера и Изетбеговића не постоје пресуде, па знамо

15

28

Дјевојчица (12) због грипа завршила у коми

15

27

Српски бренд затвара све радње

15

24

Почео састанак Додика са представницима добојског СНСД-а

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner