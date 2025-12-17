До краја године могућа регистрација оружја без доказивања поријекла

Извор:
СРНА
17.12.2025
12:42
Припадници Полицијске управе Бијељина упознали су данас представнике ловачких удружења са подручја града да до краја године могу да региструју ватрено оружје без доказивања поријекла и правних санкција.
Портпарол Полицијске управе Бијељина Тања Ковачевић рекла је да сви који имају неку врсту законом дозвољеног оружја - пиштољ, револвер, спортско или ловачко оружје, а за које немају дозволу, могу да га пријаве у оквиру кампање "Региструј оружје без санкције".
"Апелујемо да сви грађани, не само ловци, до 31. децембра искористе погодности ове кампање", рекла је Ковачевићева новинарима.
Она је додала да се поступак регистрације покреће у најближој полицијској станици, подношењем захтјева за издавање оружног листа, без обавезе доказивања поријекла оружја.
"Она лица који посједују војно наоружање, прије свега, аутоматско, полуаутоматско, минско-експлозивна средства или муницију, уколико добровољно приступе у најближу полицијску станицу по мјесту пребивалишта биће ослобођена одговорности у погледу кривичноправног законодавства", рекла је Ковачевићева.
