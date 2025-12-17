Logo
До краја године могућа регистрација оружја без доказивања поријекла

Извор:

СРНА

17.12.2025

12:42

До краја године могућа регистрација оружја без доказивања поријекла
Фото: АТВ

Припадници Полицијске управе Бијељина упознали су данас представнике ловачких удружења са подручја града да до краја године могу да региструју ватрено оружје без доказивања поријекла и правних санкција.

Портпарол Полицијске управе Бијељина Тања Ковачевић рекла је да сви који имају неку врсту законом дозвољеног оружја - пиштољ, револвер, спортско или ловачко оружје, а за које немају дозволу, могу да га пријаве у оквиру кампање "Региструј оружје без санкције".

"Апелујемо да сви грађани, не само ловци, до 31. децембра искористе погодности ове кампање", рекла је Ковачевићева новинарима.

Она је додала да се поступак регистрације покреће у најближој полицијској станици, подношењем захтјева за издавање оружног листа, без обавезе доказивања поријекла оружја.

"Она лица који посједују војно наоружање, прије свега, аутоматско, полуаутоматско, минско-експлозивна средства или муницију, уколико добровољно приступе у најближу полицијску станицу по мјесту пребивалишта биће ослобођена одговорности у погледу кривичноправног законодавства", рекла је Ковачевићева.

pedro sancez

Свијет

Сваки пети Европљанин живи са ризиком од сиромаштва и социјалне изолованости

Од почетка кампање Полицијској управи Бијељина поднесено је укупно 95 захтјева за легализацију оружја од којих је у 90 случајева поступак завршен.

На подручју града Бијељина укупно је регистровано 8.248 оружја Б категорије.

За 11 мјесеци на подручју Полицијске управе Бијељина евидентирано је 15 кривичних дјела недозвољена производња и промет оружја и експлозивних материја, што је за осам мање у односу на прошлу годину.

