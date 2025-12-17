Logo
Пажња! Сутра очекујте топлије вијеме

СРНА

17.12.2025

14:05

Пажња! Сутра очекујте топлије вијеме

У Републици Српској и ФБиХ /ФБиХ/ сутра се очекује више сунчаних периода и топлије вријеме, осим у мјестима гдје се магла буде дуже задржала.

Ујутро и прије подне биће умјерено до претежно облачно, а око ријека и по котлинама магловито. Увече је могуће ново формирање магле, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, углавном јужних смјерова.

Јутарња температура ваздуха износиће од нула до шест, на југу до осам, а дневна од 10 до 16, у вишим предјелима и мјестима са маглом од шест степени Целзијусових.

мигранти-Градишка

Хроника

Откривена 43 мигранта код Градишке

У Српској и ФБиХ данас преовладава умјерено до претежно облачно вријеме, а киша је забиљежена у Херцеговини и понегдје у западним и сјеверозападним подручјима, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха у 13.00 часова: Приједор три, Бијељина, Нови Град и Бањалука четири, Вишеград, Рудо, Србац, Чемерно и Добој пет, Гацко и Фоча шест, Рибник и Сребреница седам, Мраковица и Мостар осам, Билећа девет, Зворник, Требиње и Соколац 10, Хан Пијесак 11, Дринић 12, Кнежево и Сарајево 13, Мркоњић Град 14 и Шипово 16 степени Целзијусових.

Вријеме

невријеме

