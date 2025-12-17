Logo
Ален Исламовић открио своје право име, ово многи нису знали: „Нема ништа чудно у томе"

17.12.2025

13:47

Коментари:

0
Ален Исламовић открио своје право име, ово многи нису знали: „Нема ништа чудно у томе“

Ален Исламовић заправо се зове Алија, али је име промијенио на почетку каријере на наговор сарадника.

Наиме, извор близак бившем пјевачу Бијелог дугмета открио је да је његово право име Алија.

“Кад се догодио успон Дивљих јагода, групе у којој је Исламовић пјевао, челници некадашњег „Југотона“ дошли су на идеју која се њему у почетку није свидјела. Менаџери и чланови издавачке куће предложили су Алији да почне користити умјетничко име Ален, уз образложење да то боље звучи и да ће тако стећи већу популарност међу публиком. Он се мало нећкао, није хтио да мијења своје име, али је брзо попустио и послушао њихов савјет. Данас готово нико не зна да се Ален заправо зове Алија јер он у јавности о томе никада није хтио да прича”, рекао је својевремено извор, преноси Гранд.

Исламовић је тек неколико година касније и потврдио да је његово право име Алија.

“Тачно је. Нема ништа чудно у томе, многе свјетске звијезде одаберу друго име којим се представљају у јавности, најчешће неко које звучи примамљивије. Тако је било и у мом случају”, изјавио је пјевач.

Anabela

Сцена

Анабела Атијас о Весни Ђогани: ''Можда да јој се извиним?''

Иначе, Исламовић је рођен 1957. године у Соколцу недалеко од Бихаћа, а једном приликом отворено је и говорио о свом поријеклу.

“У Новом Пазару имам много пријатеља, али и дио породице, али се никада нисмо срели. Отац ми је причао да смо поријеклом из Санџака, а знам да у Новом Пазару има Исламовића који ту дуго живе. Међутим, ни мој отац ми није знао нешто детаљније рећи о свему, осим да су нам преци одатле, што вјерујем да до сада ни нико од вас није знао”, причао је Исламовић.

Коментари (0)
