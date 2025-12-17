Logo
Растина порука о "Тврђави" слама срце: "Знам како је бити у колони која напушта све своје..."

Телеграф

17.12.2025

07:55

Растина порука о "Тврђави" слама срце: "Знам како је бити у колони која напушта све своје..."

Стефан Ђурић Раста огласио се на Инстаграму поводом серије "Тврђава" која је изазвала лавину невјероватних реакција и коначно, чини се, донијела међу људима у Србији "колективно слагање", јер нисмо наишли на лоше мишљење.

Порука нашег репера оставља јак утисак, највише због његовог живота који је био све само не лак.

Његову објаву преносимо у цјелости.

"Кратко, поводом серије "Тврђава". Ја, као дијете које је осјетило шта значи осврнути се посљедњи пут. Посљедњи пут за својом собом, посљедњи пут за својом зградом, најбоље знам шта значи посљедњи пут осврнути се за својим родним крајем. Посљедњи пут и никада више. Никада.

Знам како је бити у колони возила која напушта све своје док у околини горе куће, животиње махнитално бјеже из својих штала.

Све нестаје. Моји најближи често знају да ноћима имам кошмаре у којима нон стоп скупљам своје најближе и напуштамо своје.

серија Тврђава

Култура

Посљедња сцена у "Тврђави" ломи срца: Јунаци серије запјевали "Мараму плаву", зна се коме је посвећена

Овај филм, дјело, ремек-дјело у сваком смислу пробудило је апсолутно сваки осјећај, мирис, атмосферу, све. Реално, онако како јесте. Узмимо у обзир да су поједини глумци поново доживљавали исту сцену, довољно говори о самој аутентичности догађаја. Ово је први, прави анти-ратни филм. Искрене честитке, апсолутно сваком човјеку који је на било који начин учествовао у стварању овог дјела које ће заувијек остати као утврђење српске кинематографије. Једном рјечју. "Тврђава"."

Подсјетимо, Раста је 2022. први пут говорио о тешком одрастању, избјегличким данима и боравку у Сребреници из које је избјегао.

Стефан Ђурић Раста о серији ''Тврђава''
Стефан Ђурић Раста о серији ''Тврђава''

Ово је био први пут да је јавност могла да види његову емотивну страну, а мало је рећи да се пјевач сломио када је водитељ пустио кадрове његовог обданишта у Приштини, као и улицу у којој је одрастао. Сузе су му потекле када је видио бакину кућу у Сребреници у којој је провео дјетињство.

Оно што је многе тада дирнуло, па и пјевача, јесу његови другови из школе који су били дио његовог скромног одрастања, па је тако другарица открила да је чувала стоку са њим, а када су имали мало слободног времена правили су куле од пијеска у оближњем потоку.

Серија Тврђава

Сцена

Током снимања "Тврђаве" глумац добио "добре батине": "Само удрите"

Раста је тада најприје говорио о Приштини.

''Одвратна атмосфера и одвратна ситуација. Заиста памтим само да смо се добро забављали као дјеца колико год било тешко у тој атмосфери'', рекао је он, па открио како је провео посљедњи рођендан тамо.

''Сви су били свјесни да је то то и да ћемо послије те прославе напустити своје домове и да ћемо сви да одемо. Треба бити 10 пута пажљивији када причамо о Косову, а поготово ако то радимо из позиције у Београду, управо због наших људи доле. Не знам да ли су људи свјесни, али енклаве су гето. Да ли то постоји негдје на свијету осим на Косову? Људи су затворени као у гету и то се све дешава у 2022. години. То је заиста болна тема, али и тема о којој никада не би требало да престане да се прича'', истакао је он.

Николина Фригановић

Сцена

Глумица из Бањалуке изазвала одушевљење у Србији: "Каква сцена"

Раста се осврнуо на болно дјетињство, па открио како је протекло напуштање Косова.

''Ми смо ишли тим неким путем, а около горе куће гори све, животиње трче, људи беже, то је сцена коју ћу увијек памтити - истакао је он, па додао како му је било након тога:

''Био сам јако срећан тада у Сребреници поготово што сам имао ту могућност да се склоним из затворене гетоизоване ситуације у неку бар мало отворенију са слободнијим друштвом. Имао сам ту срећу да сам живио тај начин живота на селу и имао прилику да од малих ногу створим радне навике и то је оно што ми данас много значи.

Све може да се изгради из почетка поново. Из почетка се рађају најбоље ствари. Тај живот са сељацима те потпуно оплемени док не дођеш у неку средину гдје живе сељачине и ту се потпуно окрене свијест и визија ствари. Никада нећу моћи да захвалим родитељима због свега што су урадили за мене. Схватио сам да треба да се окружим људима који ме знају много прије “хајпа” и прије него што сам постао то што сам данас'', додао је он том приликом.

(Телеграф.рс)

