Љекар Метјуа Перија осуђен на кућни притвор

16.12.2025
21:54
Коментари:0
Љекар Марк Чавез, који се изјаснио кривим за набавку кетамина за глумца Метјуа Перија прије његове смрти од предозирања, осуђен је пред судом у Лос Анђелесу на осам мјесеци кућног притвора, јавио је АП.
Судија Шерилин Пис Гарнет изрекла је Чавезу казну која укључује и три године боравка на слободи под надзором.
Уочи изрицања казне, Чавез се обратио судији и рекао да је недавно изгубио вољену особу и да разумије тугу коју је изазвала Перијева смрт.
"Само желим да кажем да саосјећам са породицом Пери", рекао је он.
Свијет
Дјечака силовала жена (55) код које је становао са мајком: Злостављање трајало десет година
Чавез је набавио кетамин и дао га доктору Салвадору Пласенсији, који је почетком овог мјесеца осуђен на двије и по године затвора због продаје кетамина Перију у мјесецима који су претходили његовој смрти.
Чавезови адвокати су указали на разлику између два љекара и рекли да је Чавез "рано прихватио одговорност" и сарађивао са истражиоцима, те да се добровољно одрекао своје медицинске лиценце прије саслушања о притвору.
Најновије
Најчитаније
21
56
21
54
21
39
21
33
21
30
Тренутно на програму