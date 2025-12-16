Logo
Љекар Метјуа Перија осуђен на кућни притвор

16.12.2025

21:54

Љекар Метјуа Перија осуђен на кућни притвор
Љекар Марк Чавез, који се изјаснио кривим за набавку кетамина за глумца Метјуа Перија прије његове смрти од предозирања, осуђен је пред судом у Лос Анђелесу на осам мјесеци кућног притвора, јавио је АП.

Судија Шерилин Пис Гарнет изрекла је Чавезу казну која укључује и три године боравка на слободи под надзором.

Уочи изрицања казне, Чавез се обратио судији и рекао да је недавно изгубио вољену особу и да разумије тугу коју је изазвала Перијева смрт.

"Само желим да кажем да саосјећам са породицом Пери", рекао је он.

Дјечак, насиље

Свијет

Дјечака силовала жена (55) код које је становао са мајком: Злостављање трајало десет година

Чавез је набавио кетамин и дао га доктору Салвадору Пласенсији, који је почетком овог мјесеца осуђен на двије и по године затвора због продаје кетамина Перију у мјесецима који су претходили његовој смрти.

Чавезови адвокати су указали на разлику између два љекара и рекли да је Чавез "рано прихватио одговорност" и сарађивао са истражиоцима, те да се добровољно одрекао своје медицинске лиценце прије саслушања о притвору.

