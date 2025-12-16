Лепа Лукић проговорила о свом пороку: ''Не коцкам, него се забављам''

Извор:
Музичка дива Лепа Лукић на јавној сцени је већ више од 60 година, а никада није крила да понекад воли да "баци на коцку". У јавности је често прозивана због те пасије, али се увијек носила с тим и окретала на шалу.
Она је говорила:
– Не коцкам, него се забављам – рекла је Лепа на питање да ли коцка.
На примједбу да неко воли “лимуне”, мислећи на слот апарате, додала је:
– Какве лимуне? Ништа не играм на машинама, ја играм “блек џек” – открила је.
Лепа је такође дала и савјет коцкарима:
– Ви сада играте рулет, ја то не! Ма какве машине, завршићеш као просјак. Никада не бих дозволила да изгубим новац на тај начин, ја играм скромно, да се забављам – истакла је она.
Лепа је открила и ко ју је “навукао” на коцку – свог првог мужа Тому Лукића.
– Оставила сам га због коцке. Рекао је да неће више, а ја нисам знала шта је кец! Дошло је до развода у Краљеву, судија је покушао да нас помири, али човјек није могао да се отараси коцке – испричала је Лепа.
Након развода, Тома ју је прогањао, али Лепа је узела стан у Београду и наставила живот без њега.
