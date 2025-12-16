Игор Додик опозицији: Прихватите да сте губитници

Извор:
Организациони секретар СНСД-а Игор Додик истакао је да је воља грађана јасна и побједа (кандидата СНСД-а за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима) Синише Карана није упитна.
Додик је навео да су на поновном бројању 57 бирачких мјеста одступања минимална, а у Зворнику чак и мање гласова за (кандидата СДС-а за предсједника Републике Српске) Бранка Бланушу!
"Докле више, господо?! Престаните силовати грађане! Схватите и прихватите да сте губитници", написао је Додик на "Иксу".
Dokle vise gospodo?! Volja gradjana je jasna i pobjeda Karana nije upitna! Na ponovnom brojanju 57 bm, minimalna su odstupanja, u Zvorniku cak i manje glasova za Blanusu! Prestanite silovati gradjane! Shvatite i prihvatite da ste gubitnici.— Igor Dodik (@dodik_igor) December 16, 2025
