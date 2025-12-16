Logo
Тинејџер убио дјевојчицу (9): Мјештани у шоку након страшног злочина

Извор:

Телеграф

16.12.2025

17:18

Тинејџер убио дјевојчицу (9): Мјештани у шоку након страшног злочина
Фото: pexels

Полиција је ухапсила тинејџера под сумњом за убиство након смрти деветогодишње дјевојчице у Сомерсету у Великој Британији.

Хитне службе позване су на адресу у Лајм Клоузу, у области Мид Вејл у Вестон-супер-Меру, у 18.09 часова у понедјељак, јавља Скај Њуз.

Млада жртва је проглашена мртвом на лицу мјеста.

Полицијска блокада и даље је на лицу мјеста, а у току је истрага која укључује и обилазак кућа по комшилуку.

Тинејџер је ухапшен у 18.19 часова и и даље се налази у притвору, саопштила је полиција.

Начелница Џен Аплфорд из полицијске снаге Авон и Сомерсет рекла је: „Знамо да ће цијела заједница бити потресена и шокирана овом ужасном вешћу."

"Породица дјевојчице је синоћ обавијештена о ономе што се догодило. Немогуће је ријечима описати бол и патњу које тренутно осјећају."

"Изражавамо им искрено саучешће и постараћемо се да добију подршку од посебно обученог службеника."

Она је напоменула да формални процес идентификације још није завршен и да ће бити извршена и обдукција.

Начелница Аплфорд додала је: "Немамо сумње да ће се заједница ујединити у одговору на ову трагедију. Истраге се спроводе у објекту у оквиру наше истраге и молимо за стрпљење и разумијевање док се тај посао обавља. Обезбиједићемо да наши службеници буду доступни за пружање утехе и подршке свима.

Лидер Савета Северни Сомерсет, Мајк Бел, рекао је: "Шокиран сам и растужен овим инцидентом."

Моје мисли су са свима који су погођени, посебно са породицом и пријатељима дјевојчице која је изгубила живот."

Бел је додао: "Ухапшена је особа, полицијске истраге су у току и сигуран сам да ће се заједница ујединити како би се међусобно подржала у овом тешком периоду."

