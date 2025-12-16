Тинејџер убио дјевојчицу (9): Мјештани у шоку након страшног злочина

Извор:
Полиција је ухапсила тинејџера под сумњом за убиство након смрти деветогодишње дјевојчице у Сомерсету у Великој Британији.
Хитне службе позване су на адресу у Лајм Клоузу, у области Мид Вејл у Вестон-супер-Меру, у 18.09 часова у понедјељак, јавља Скај Њуз.
Млада жртва је проглашена мртвом на лицу мјеста.
Полицијска блокада и даље је на лицу мјеста, а у току је истрага која укључује и обилазак кућа по комшилуку.
Тинејџер је ухапшен у 18.19 часова и и даље се налази у притвору, саопштила је полиција.
Начелница Џен Аплфорд из полицијске снаге Авон и Сомерсет рекла је: „Знамо да ће цијела заједница бити потресена и шокирана овом ужасном вешћу."
"Породица дјевојчице је синоћ обавијештена о ономе што се догодило. Немогуће је ријечима описати бол и патњу које тренутно осјећају."
"Изражавамо им искрено саучешће и постараћемо се да добију подршку од посебно обученог службеника."
Она је напоменула да формални процес идентификације још није завршен и да ће бити извршена и обдукција.
Начелница Аплфорд додала је: "Немамо сумње да ће се заједница ујединити у одговору на ову трагедију. Истраге се спроводе у објекту у оквиру наше истраге и молимо за стрпљење и разумијевање док се тај посао обавља. Обезбиједићемо да наши службеници буду доступни за пружање утехе и подршке свима.
Лидер Савета Северни Сомерсет, Мајк Бел, рекао је: "Шокиран сам и растужен овим инцидентом."
Моје мисли су са свима који су погођени, посебно са породицом и пријатељима дјевојчице која је изгубила живот."
Бел је додао: "Ухапшена је особа, полицијске истраге су у току и сигуран сам да ће се заједница ујединити како би се међусобно подржала у овом тешком периоду."
