Љекар апелује: Ову врсту хране избјегавајте током празника

Током празника који нам предстоје искушења у виду укусне хране и пића вребају на сваком кораку.
Ипак, један љекар са ТикТока одлучио је да нас подсјети шта би требало да избјегавамо. Кардиохирург др Џереми Лондон објавио је видео у којем наводи четири врсте намирница које би, према његовом мишљењу, требало заобилазити у широком луку.
Нажалост, као и обично, на његовој "листи за одстрел" нашло се све оно у чему многи највише уживају. Ипак, вриједи чути шта здравствени стручњак има да каже о намирницама које ће се ускоро наћи на нашим трпезама.
"Већина онога што је доступно у ланцима брзе хране је "јестиви прехрамбени производ" - то чак није ни права храна", упозорио је срчани хирург.
Већина људи је свјесна да ресторани брзе хране нису оазе здравља, али је понекад тешко одољети брзом и једноставном оброку. Иако повремена посјета вјероватно неће нанијети штету, др Лондон савјетује да таква храна никако не би смјела да буде основа ваше исхране.
Одмах иза брзе хране нашла су се пића којима је најчешће заливамо оброке. Др Лондон их је описао као "течну смрт", нагласивши да се то односи и на дијеталне и на обичне варијанте.
Ова пића су углавном препуна шећера, а чак и када нису, садрже вјештачке заслађиваче због којих су у неким дијеловима свијета већ издата здравствена упозорења.
С обзиром на то да су сирне плате, чоколаде и бројни колачи неизоставан дио божићне трпезе, овај савјет ће многима бити најтежи за примјену. Ипак, срчани хирург се због тога не узбуђује.
"Ми смо једини сисари који пију млијеко и након дојеначког узраста, и то млијеко друге врсте. Размислите о томе", поручио је.
Овај избор не представља изненађење. Мало је тога опаснијег од уношења отрова у организам, нарочито оног који нарушава способност расуђивања.
Доктор је нагласио да је алкохол "апсолутно токсичан за сваку ћелију у нашем тијелу", упозоривши да је "чак и умјерена или повремена употреба" дугорочно штетна. Апеловао је на све да "престану активно да трују своје тијело", али с обзиром на предстојеће празнике, многима ће то бити тешко да испуне.
