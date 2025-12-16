Нови пораз Звезде у Евролиги: Много тога треба поправити

Tanjug / AP

Фото: Tanjug / AP

Фото: Tanjug / AP

Црвено-бијели су у оквиру 16. кола поражени од Хапоела у Јерусалиму, гдје је било 84:78 за екипу из Израела.

Градови и општине Млада мајка из Бијељине: Доктори су ми рекли да температуру снижавам кромпиром

Остаће сигурно велика жал за овом утакмицом у редовима Црвене звезде, баш због тога што су се равноправно и храбро борили и такмичили против тренутно првопласиране екипе у Евролиги.

Међутим, иако су били одлични у одређеним дијеловима утакмице, грешке су их скупо коштале.

Када се ломила утакмица, Звезда није личила на онај тим од прије неколико кола, пошто је све почело да се распада у неким сегментима игре. Једина свијетла тачка је био Џеред Батлер, који се својски трудио да не дозволи свом тиму управо тај распад, али - не може ни Џеред Батлер сам.

Доста су заказали појединци црвено-бијелих попут Кодија Милера Мекинтајера који је имао 13 поена, што није оно на шта је навијаче навикао. Али, није проблем ни што је имао мало поена, већ што је у кључним моментима имао веома слабе одлуке које су кумовале лаким поенима на другој страни.

Свијет Трамп забранио улазак грађанима још седам земаља

Осим Кодија, заказао је и Никола Калинић који је завршио утакмицу са само четири поена уз изузетно слаб шут из игре - 1/7. Ништа бољи није био ни Девонте Грејем, као ни Дејан Давидовац, пошто су обојица завршили са "кромпиром" поред свог имена.

Џордан Нвора је имао 11 поена, па се и ту може рећи да је подбацио, с обзиром на то да се ради о најбољем поентеру клуба.

Осјећа се изостанак и Чиме Монекеа у екипи Звезде, која је уписала трећи везани пораз у Евролиги.

У сваком случају, Звезда не дјелује баш као онај тим од прије неколико кола, али - предуга је Евролига. Много тога треба исправити, а није прошла ни половина самог такмичења у лигашком дијелу, преноси "Телеграф".