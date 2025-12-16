Млада мајка из Бијељине: Доктори су ми рекли да температуру снижавам кромпиром

Извор:
16.12.2025
Млада мајка Ања Љубојевић из Бијељине тврди да је у Хитној медицинској помоћи недавно доживјела непримјерен и понижавајући однос љекара, те да јој, упркос високој температури и озбиљним симптомима, није пружена адекватна медицинска помоћ, него јој је дат савјет да температуру снижава кромпиром.
Како је испричала, у недјељу увече јавила се у Хитну помоћ са температуром од 39 степени Целзијуса коју данима није могла снизити, уз изражене симптоме пролива, повраћања и јаког кашља.
Истиче да је том приликом нагласила да доји бебу, пише портал "Независне".
"Прва докторица која ме је прегледала обратила ми се непримјереним тоном, критикујући ме због дојења, уз тврдњу да ћу на тај начин 'пренијети грип беби'. Током прегледа нису ми урађене основне лабораторијске анализе, укључујући ЦРП, нити сам добила адекватну дијагностичку обраду. Као савјет ми је препоручено да стављам кромпир на ноге, што сматрам крајње неозбиљним и неадекватним с обзиром на озбиљност симптома", казала је Љубојевићева.
Након тога обратила се другом љекару, који је, како наводи, изјавио да не постоји препрека за терапију и да јој се могла дати инфузија, али је навео да то "неће радити преко колегинице".
"Када сам га замолила да ме он прегледа, одговорио ми је подругљивим тоном да 'нисам дошла на пијацу' и додао да, уколико желим да ми се уради оно што тражим, треба да идем у приватну клинику гдје ми могу дати шта год хоћу", појаснила је она.
Додаје да јој је, када је покушала да се врати докторици и замоли да јој се уради барем ЦРП анализа, други доктор рекао да му "не пада на памет да то ради".
"На моје објашњење да данима имам високу температуру уз пролив и повраћање, одговорио је да немам шта да се 'правдам' њему те изјавио, цитирам, да нисам имала среће да дођем код правог љекара", закључила је Љубојевићева.
Истиче да о професионалности и стручности љекара не жели да говори, али о томе да је емпатија из струке гдје је најпотребнија одавно нестала - о томе барем може и жели.
"'Свој позив ћу обављати савјесно и достојанствено. Највећа брига ће ми бити здравље мог болесника' је један дјелић заклетве који су многи љекари, нажалост, заборавили", казала је Љубојевићева.
Према њеним ријечима, на прегледу је очекивала разумијевање, стручност и минимум људског достојанства, а умјесто тога се, тврди, осјећала понижено и обесправљено.
"Осјећала сам се као што би се и сваки човјек у том моменту осјећао - збуњено и незаштићено јер сам дошла по основну медицинску помоћ која ми није указана. Оно што бих хтјела да додам јесте да сам већ у понедјељак код доктора породичне медицине добила инфузију, јер сам тотално дехидрирала, те антибиотик", казала је она.
Додала је да је жалбу послала управи Дома здравља Бијељина, али истиче да одговор још није добила.
Из Дома здравља Бијељина засад нису износили детаље о овом случају, нити су се изјашњавали о наводима о непрофесионалном понашању љекара.
Гордана Савин, помоћница директора за медицинска питања Дома здравља Бијељина, кратко је за "Независне новине" потврдила да је запримљена притужба пацијенткиње.
"Комисија за жалбе ће даље поступати по процедури Дома здравља", казала је Савинова.
