Бијељина: Градски буџет увећан за 8,073 милиона KМ

Аутор:Сања Трифковић
15.12.2025
19:54
Коментари:0
Ребаланс је усвојен. Њиме је градски буџет увећан за 8,073 милиона KМ. Амандманима је буџет Кабинета градоначелника враћен на ниво утврђен основним буџетом за 2025. годину, док су поједини грантови умањени, односно враћени на првобитно стање. Усвојен је и Нацрт буџета за 2026. Годину.
„Сами одборници су скренули пажњу на бројне нелогичности које су се појавиле и однос у процентима колико је које одјељење потрошило средстава и упутили су одређене критике, уложен је и амандман гдје су одређена средства пребачена за грантове, за Водовод,Топлану, ЈП Воде, пронаталитетну политику као и за примарну здравствену заштиту, такође у складу са одлуком Уставног суда БиХ, средства су враћена за финансирање политичких партија“, рекла је предсједник Скупштине града Бијељина Жељана Арсеновић.
Подршка овим актима дата је како би се избјегле озбиљне посљедице по град, јавне установе и јавна предузећа, те спријечио улазак у режим привременог финансирања. Истовремено, кроз амандмане је послата јасна порука да се буџет мора извршавати у оквиру закона, а не накнадно „прилагођавати" већ учињеним прекорачењима. Разлози због којих није подржан Извјештај о извршењу буџета за првих девет мјесеци 2025. године је континуитет лоше праксе у којој се капитална улагања не реализују, док се истовремено поједине ставке троше преко планираних оквира, кажу у Клубу одборника СНСД-а.
"41% укупних пореских прихода града Бијељина, одлази на лична примања, одборници СНСД-а и наши коалициони партнери смо изразили једну бојазан да не дођемо у ситуацију као ове године, да плате потрошимо закључно са деветим мјесецом", навео је шеф Клуба одборника СНСД у Скупштини града Бијељина Александар Остојић.
Усвајање ребаланса након пет година корак је напријед кажу у СДСу. Замјерке имају на упућени амандман.
„Одмах у старту морам рећи да је амандман на ребаланс неуставан, незаконит и непроводљив. Непроводљив из разлога што се углавном односи на тачке гдје су већ била гдје су већ била, односно гдје су већ урађена извршења за ову годину и сада су тим амандманом да пребаце средства на неке друге локације, а сами знате како иде процедура и за утврђивање одлуке и нацрта о буџету“, тврди је Клуб одборника СДС у Скупштини града Бијељина Славко Јовић.
Одборници су усвојили и низ приједлога, информација и других докумената од виталног интереса за град Бијељина.
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
6 ч0
Градови и општине
7 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму