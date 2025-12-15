Logo
Ивановић: Континуирано таргетирање Зворника без конкретних доказа и утврђених неправилности

Извор:

АТВ

15.12.2025

15:42

Коментари:

0
Градоначелник Зворника Бојан Ивановић истакао је да је недопустиво у данашње вријеме трпити притиске и неистине које долазе од стране опозиционих политичких партија и Централне изборне комисије БиХ, а које се тичу начина рада Градске изборне комисије Зворник и провођења пријевременим предсједничких избора у овом граду.

"Сматрамо недопустивим да ЦИК БиХ ради по инструкцијама политичких центара моћи и политичких опција које су доживјеле пораз и таргетира Зворник, Добој и Лакташе, износећи у претходном периоду вијести и информације о нерегуларностима током изборног дана", истекао је Ивановић.

Он је истакао да је изборни дан у Зворнику, 23. новембар, протекао мирно, без инцидената, притужби и жалби. На свих 85 бирачких мјеста није евидентирана ни једна притужба или жалба, а чланови бирачких одбора из опозиционих политичких партија су уредно потписали записник.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Општине ће појединачно подносити кривичне пријаве против ЦИК-а

"Континуирано таргетирање Зворника, као и појединих других локалних заједница, без конкретних доказа и утврђених неправилности, представља неприхватљив притисак на институције које су свој посао обавиле професионално и одговорно. Уколико се настави са том праксом, Град Зворник ће бити приморан да искористи сва расположива правна средства ради заштите интегритета својих институција и изборног процесе и поднесе кривичне пријаве против чланова ЦИК-а", истакао је Ивановић.

