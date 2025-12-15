Logo
АТВ у посјети болници у Требињу: Ево када неуролошко одјељење почиње са радом

Извор:

АТВ

15.12.2025

13:12

Коментари:

0
Фото: АТВ

Радови на неуролошком одјељењу у болници Требиње приводе се крају, након што је под несрећним околностима прије петнаест дана дошло до пожара, и већ сљедеће седмице може се почети са радом, изјавила је за АТВ, др Драгана Зиројевић, начелник неуролошког одјељења болнице у Требињу.

На одјељењу је у том моменту било шест пацијената, од којих је четверо било непокретно и немоћно да реагује у таквим ситуацијама. Захваљујући брзој реакцији болничког особља и служби избјегнут је лош сценарио који се могао догодити.

Реновација неуролошког одјељења болнице у Требињу
Реновација неуролошког одјељења болнице у Требињу

''Од почетка смо се организовали, одјељење је пребачено у приземље интензивне његе, а амбуланте су се од почетка радиле на неуролошком одјељењу, јер је то била једина просторија која није била захваћена пожаром. Успјели смо да одржимо континуитет прегледа, сви пацијенти су добили адекватну његу и третман, захваљујући нашем менаџменту успјели смо да организујемо и реновирање одјељења, тако да ћемо већ од сљедеће седмице или чак и крајем ове седмице моћи да се вратимо на уобичајено функционисање'', казала је др Зиројевић.

Болница Требиње

Градови и општине

Дотрајала инсталација узрок пожара у требињској Болници

''Одређени пацијенти су наравно претрпјели стрес, Имали смо пацијента који је изашао у моменту пожара из болнице, желећи да побјегне, као посљедица стреса и страха који је претрпио. Међутим, сви пацијенти су брзо збринути, ангажовали смо све своје капацитете како бисмо пружили потребну помоћ и његу'', закључила је она.

Реновација неуролошког одјељења болнице у Требињу
Реновација неуролошког одјељења болнице у Требињу

