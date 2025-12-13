Служен парастос погинулим и умрлим радницима рудника

Извор:
Богдан Давидовић, био је радник Рудника жељезне руде „Љубија“ и потомак рудара, који је прије више од 30 година положио свој живот за одбрану Републике Српске. Сјећање на његово херојство и данас чува његова породица.
"Мијешају се овдје осјећаји туге, жалости али и нешто што човјека подржава у свему томе да нисмо заборављени, да ти људи који су своје животе уградили у темеље Републике Српске нису заборављени ни данас, послије 30 година", каже Бранкица Давидовић, супруга погинулог радника Рудника жељезне руде „Љубија“.
У спомен парку цвијеће су положиле породице погинулих бораца и преминулих радника, те руководство Рудника „Љубија“ и приједорског предузећа „Нова Љубија“, те представници Градске управе Приједор.
"Уједно обиљежавамо помен на ова имена која се налазе угравирана на овом спомен обиљежју, али исто тако обиљежавамо и помен на наше радне колеге који нажалост нису дочекали да оду у заслужену пензију него су нас напустили током свог радног вијека", каже Дарио Антонић, предсједник Синдикалне организације "Нова Љубија".
На територији града Приједора постоји велики број споменика који су у времену послије Одбрамбено – отаџбинског рата изграђени с циљем да се одржи сјећање на пале борце, који су своје животе уградили у темеље Републике Српске.
"У времену како сам проток времена односи да кажем те људе, смањује се број оних који долазе и који се сјећају, али ту смо ми, њихови потомци који треба да задржимо сјећање на наше претке, на наше очеве, дједове који су дали живот за Републику Српску", каже Бранко Мудринић, шеф Кабинета градоначелника Приједор.
Рудник жељезне руде „Љубија“ некада је бројао више од пет хиљада радника. За вријеме бивше Југославије, Дан рудара обиљежавао се 21. децембра, а од оснивања Републике Српске, заштитница свих рудара је Света Варвара која се прославља, 17. децембра.
