Техничка школа у Добоју панелом напаја инфо - пулт

Соларни панел снаге 1200 вати постављен је на кров радионица Техничке школе у Добоју. Користиће школи и штедјети енергију. Резултат је пројекта који су осмислили и реализовали млади техничари.

“Он ће напајати неке дијелове наше школе направили смо инфо пулт који користи професорима и родитељима када дођу на информације набавили смо лаптоп који је спојен на тај панел”, рекла је Теа Кршић, ученица техничке школе.

Пројекат је водило петоро ђака, али је у реализацију било укључено стотинак. Једни су правили носаче, други радили план и прорачун.

“Да прорачунају како би то панел требало да ради док су грађевинци прорачунавали колика би тежина носача требала за тај панел на крову наших радионица и они су исто тако озрађивали цртеж нашег инфо пулта”, рекла је Милица Сарафијановић, ученица Техничке школе Добој.

Све је са 3000 марака реализовано уз помоћ Омладинске банке и града. Стотину хиљада марака требало би за потпуно напајање школе са панела, за шта је урађена пројектна документација.

“Пројекат је замишљен тако што би се цијели кров радионице покрио соларним панелима што би била довољна површина панела за наше потребе”, рекао је Драган Достанић, директор Техничке школе Добој

Потрошња струје у овој школи мјери се десетинама хиљада марака на годишњем нивоу. Потпуним напајањем путем панела оствариле би се, кажу, значајне уштеде.