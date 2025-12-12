Logo
Large banner

Школа у Мркоњићу добила нову директорку

12.12.2025

12:54

Коментари:

0
Школа у Мркоњићу добила нову директорку
Фото: Срна

Након што је Сузана Милић, директорка Основне школе "Иван Горан Ковачић" у Мркоњић Граду, гдје се дешавало вршњачко насиље, дала неопозиву оставку, за вршиоца дужности ове функције именована је Милијана Малић.

Влада Републике Српске је прихватила оставку досадашње директорке, те именовала Малићеву.

Саговорници "Независних новина" из просвјете кажу да су правила таква да сада, у року од 90 дана, треба бити расписан конкурс за директора ове васпитно-образовне установе, а док се то не деси, в.д. ће обављати ову функцију.

"Одлука о разрјешењу досадашње директорке и именовању в.д. треба бити објављена у Службеном гласнику Републике Српске", рекао је саговорник Независних.

Мариана Мијаиловић

Свијет

Цијела Европа трага за Марианом Мијаиловић

Милићева је, подсјетимо, у сриједу рекла да је оставку поднијела због "притиска медија".

"Ја бих вас молила да мене више не контактирате, јер сам управо дала неопозиву оставку због притиска медија, тортуре и малтретирања мене и моје породице. Тако да, убудуће се обраћајте неком новом директору који ће бити именован", рекла је Милићева.

Подијели:

Тагови:

вршњачко насиље

Мркоњић Град

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мариана Мијаиловић

Свијет

Цијела Европа трага за Марианом Мијаиловић

4 ч

0
Удаје ли се Шер за 40 година млађег дечка?

Сцена

Удаје ли се Шер за 40 година млађег дечка?

4 ч

0
Возач без дозволе покосио жену: Побјегао са мјеста несреће, па се на крају сам јавио полицији

Хроника

Возач без дозволе покосио жену: Побјегао са мјеста несреће, па се на крају сам јавио полицији

4 ч

0
Видовић: Приједлог буџета идуће седмице у Скупштини

Република Српска

Видовић: Приједлог буџета идуће седмице у Скупштини

4 ч

0

Више из рубрике

МУП Републике Српске, полиција, грб

Градови и општине

Огласио се МУП Српске: Нема разлога за узнемиреност

4 ч

0
Гужве на два гранична прелаза

Градови и општине

Гужве на два гранична прелаза

5 ч

0
Отказан још један концерт Аце Лукаса у Српској

Градови и општине

Отказан још један концерт Аце Лукаса у Српској

6 ч

15
Полиција подсјећа грађане: Рок је 31. децембар

Градови и општине

Полиција подсјећа грађане: Рок је 31. децембар

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

19

Укинут притвор "Пантерима", изречене мјере забране

17

14

Нове фотографије са Епстиновог имања, бројни моћници на њима

17

12

Мирка Васиљевић се окушала у овим играма, али није имала среће

17

06

Опасност од повреда: Играчка повучена са тржишта БиХ

16

58

Незапамћена несрећа: Аутом пробила стаклени зид и улетјела у базен у којем су били пливачи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner