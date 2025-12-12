Школа у Мркоњићу добила нову директорку

12.12.2025
Након што је Сузана Милић, директорка Основне школе "Иван Горан Ковачић" у Мркоњић Граду, гдје се дешавало вршњачко насиље, дала неопозиву оставку, за вршиоца дужности ове функције именована је Милијана Малић.
Влада Републике Српске је прихватила оставку досадашње директорке, те именовала Малићеву.
Саговорници "Независних новина" из просвјете кажу да су правила таква да сада, у року од 90 дана, треба бити расписан конкурс за директора ове васпитно-образовне установе, а док се то не деси, в.д. ће обављати ову функцију.
"Одлука о разрјешењу досадашње директорке и именовању в.д. треба бити објављена у Службеном гласнику Републике Српске", рекао је саговорник Независних.
Милићева је, подсјетимо, у сриједу рекла да је оставку поднијела због "притиска медија".
"Ја бих вас молила да мене више не контактирате, јер сам управо дала неопозиву оставку због притиска медија, тортуре и малтретирања мене и моје породице. Тако да, убудуће се обраћајте неком новом директору који ће бити именован", рекла је Милићева.
