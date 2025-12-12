Удаје ли се Шер за 40 година млађег дечка?

Извор:
Не вјерујте свему што чујете о музичкој диви Шер. Након што су се интернетом прошириле гласине о вјенчању 79-годишње пјевачице и њеног дечка Александра АЕ Едвардса (39), сада су и званично оповргнуте.
Шерин представник потврдио је за медије: "Апсолутно нема планова за вјенчање у њеној будућности", пише Е! Online.
Нема вјенчања
Музичка икона тренутно је заузета другим пројектима, укључујући и њен наступ 20. децембра у популарној емисији СНЛ уз Аријану Гранде. Ипак, то не значи да јој недостаје љубави према партнеру, којег је упознала на Седмици моде у Паризу 2022. године.
"Он је фантастичан", изјавила је тада.
"На папиру, то је помало смијешно", рекла је Шер у емисији The Kelly Clarkson Show у децембру 2022. "Али у стварном животу, одлично се слажемо."
О музичком директору, који је сарађивао са Universal Music Group и Sony Music Publishing, додала је: "Врло је љубазан, врло паметан, веома талентован и стварно је смијешан. И мислим да је прилично згодан."
Прије везе са Шер, АЕ је био три године са Амбер Роуз, са којом има шестогодишњег сина Слеша. Њихова веза завршила је бурно након што га је Амбер јавно оптужила за превару са 12 жена, што је он касније и признао. Међутим, Шер је фокусирана на њихову заједничку будућност, а не на прошлост.
"Једноставно га волим. Мислим да је предиван", рекла је у новембру за ЦБС, преноси Индекс.хр.
