Видовић: Приједлог буџета идуће седмице у Скупштини

Извор:

СРНА

12.12.2025

12:45

Коментари:

0
Видовић: Приједлог буџета идуће седмице у Скупштини

Министар финансија Републике Српске Зора Видовић најавила је Срни да ће наредне седмице бити одржана сједница Народне скупштине Српске на којој ће посланици разматрати Приједлог републичког буџета за наредну годину од 7,409 милијарди КМ.

"Као и сваке године, ово је вријеме за израду приједлога буџета Српске за наредну годину и планирамо да буде усвојен у децембру. Тако ће бити и овај пут", рекла је Видовићева.

Приједлог републичког буџета за наредну годину, који је за 659 милиона КМ већи од овогодишњег буџета, Влада Српске је утврдила на посебној сједници одржаној у сриједу, 10. децембра.

Подијели:

Тагови:

Зора Видовић

budžet

Народна скупштина Републике Српске

Коментари (0)
