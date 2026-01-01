Logo
Large banner

"Кључа" у Холандији: Драматична новогодишња ноћ, полиција каже да је ниво насиља "незапамћен"

01.01.2026

15:32

Коментари:

0
"Кључа" у Холандији: Драматична новогодишња ноћ, полиција каже да је ниво насиља "незапамћен"
Фото: screenshot / x

Полиција у Холандији била је засута ватрометом и суочила се с "незапамћеном количином насиља" током дочека Нове године, саопштили су полицијски званичници.

Међу инцидентима се истиче паљење цркве из 19. вијека у Амстердаму, као и смрт двије особе до којих је довело кориштење пиротехничких средстава.

Предсједница Холандског полицијског синдиката Нине Коиман изјавила је да је током своје смјене у Амстердаму била засута ватрометом и другим експлозивним направама. Количина насиља била је "без преседана", рекла је.

Пријаве напада на полицију и ватрогасце биле су распрострањене широм земље.

У јужном граду Бреди, на полицију су бацани Молотовљеви коктели. У Ротердаму је градска очна болница саопштила да је збринула 14 пацијената, укључујући 10 малољетника, због повреда очију. Двоје их је подвргнуто операцији.

Локални медији извијестили су да су у инцидентима с ватрометом погинули 17-годишњи младић из Нијмегана и 38-годишњи мушкарац из Алсмера.

У Амстердаму се срушио 50 метара висок торањ историјске цркве Вонделкерк. Власти су навеле да је кров тешко оштећен, али да се очекује да ће конструкција остати стабилна.

Забрана незваничног ватромета требала би ступити на снагу 2026. године.

Према подацима Холандског пиротехничког удружења, ове године је на ватромет потрошен рекордан износ од 129 милиона евра.

Подијели:

Тагови:

Холандија

Насиље

Нова година

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ужас: Полиција објавила прве фотографије из бара у којем је погинуло десетине људи

Свијет

Ужас: Полиција објавила прве фотографије из бара у којем је погинуло десетине људи

41 мин

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Свијет

Терористички напад у новогодишњој ноћи: Украјинци гађали хотел, више од 20 погинулих

1 ч

0
Младићи (18) погинули у новогодишњој ноћи, погођени ватрометом домаће израде

Свијет

Младићи (18) погинули у новогодишњој ноћи, погођени ватрометом домаће израде

1 ч

0
Хорор у Скопљу: Дијете (2) упуцано у главу, љекари му се боре за живот

Регион

Хорор у Скопљу: Дијете (2) упуцано у главу, љекари му се боре за живот

1 ч

0

Више из рубрике

Ужас: Полиција објавила прве фотографије из бара у којем је погинуло десетине људи

Свијет

Ужас: Полиција објавила прве фотографије из бара у којем је погинуло десетине људи

41 мин

0
Медведев: Одмазда на напад мора стићи и починиоце и њихове команданте

Свијет

Медведев: Одмазда на напад мора стићи и починиоце и њихове команданте

49 мин

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Свијет

Терористички напад у новогодишњој ноћи: Украјинци гађали хотел, више од 20 погинулих

1 ч

0
Младићи (18) погинули у новогодишњој ноћи, погођени ватрометом домаће израде

Свијет

Младићи (18) погинули у новогодишњој ноћи, погођени ватрометом домаће израде

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

53

Златним дукатом даривана беба Данијела Дакановић

15

51

Позови 1414: Помозимо Вуку Малом и његовој породици

15

45

Огласили се из Олимпијакоса о Тајрику Џоунсу: Овако стоје ствари

15

37

Снимак са скандалозног дочека: Ево шта је Весна Ђогани урадила када је сазнала да су остали без пара

15

32

"Кључа" у Холандији: Драматична новогодишња ноћ, полиција каже да је ниво насиља "незапамћен"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner