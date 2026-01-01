"Кључа" у Холандији: Драматична новогодишња ноћ, полиција каже да је ниво насиља "незапамћен"

01.01.2026
15:32
Коментари:0
Полиција у Холандији била је засута ватрометом и суочила се с "незапамћеном количином насиља" током дочека Нове године, саопштили су полицијски званичници.
Међу инцидентима се истиче паљење цркве из 19. вијека у Амстердаму, као и смрт двије особе до којих је довело кориштење пиротехничких средстава.
Предсједница Холандског полицијског синдиката Нине Коиман изјавила је да је током своје смјене у Амстердаму била засута ватрометом и другим експлозивним направама. Количина насиља била је "без преседана", рекла је.
In Amsterdam, on New Year's Eve, one of the most famous buildings in Holland - the 150-year-old Wondelkerk church - burned down.— Sprinter Press (@SprinterPress) January 1, 2026
A few hours after midnight, the spire collapsed due to the fire - the flames quickly spread through the wooden frame of the building. Several nearby… pic.twitter.com/CLwtt0YOMi
Пријаве напада на полицију и ватрогасце биле су распрострањене широм земље.
У јужном граду Бреди, на полицију су бацани Молотовљеви коктели. У Ротердаму је градска очна болница саопштила да је збринула 14 пацијената, укључујући 10 малољетника, због повреда очију. Двоје их је подвргнуто операцији.
Локални медији извијестили су да су у инцидентима с ватрометом погинули 17-годишњи младић из Нијмегана и 38-годишњи мушкарац из Алсмера.
У Амстердаму се срушио 50 метара висок торањ историјске цркве Вонделкерк. Власти су навеле да је кров тешко оштећен, али да се очекује да ће конструкција остати стабилна.
The Vondel Church in Amsterdam as it was yesterday and as it is tonight. Someone had fun setting it on fire. pic.twitter.com/w20VcKO6ne— RadioGenoa (@RadioGenoa) January 1, 2026
Забрана незваничног ватромета требала би ступити на снагу 2026. године.
Према подацима Холандског пиротехничког удружења, ове године је на ватромет потрошен рекордан износ од 129 милиона евра.
