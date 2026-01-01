Logo
Large banner

Младићи (18) погинули у новогодишњој ноћи, погођени ватрометом домаће израде

Извор:

Агенције

01.01.2026

14:52

Коментари:

0
Младићи (18) погинули у новогодишњој ноћи, погођени ватрометом домаће израде
Фото: europol.europa.eu

Двојица осамнаестогодишњака су погинула у Билефелду на сјеверозападу Њемачке након што су погођена ватрометом домаће израде током новогодишње ноћи, саопштила је њемачка полиција.

Полиција је навела да је у Берлину ухапшено 300 људи због илегалног паљења ватромета током новогодишње ноћи, пренио је Велт.

скопље убиство

Регион

Хорор у Скопљу: Дијете (2) упуцано у главу, љекари му се боре за живот

Истиче се и да је полиција у Лајпцигу нападнута пиротехничким средствима.

У пожару, који је избио у подруму стамбене зграде у Берлину, једна особа је лакше повријеђена, саопштила је полиција.

Подијели:

Тагови:

Њемачка

mladić

poginuli

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Избио пожар у цркви у Амстердаму, ватрогасци се боре са ватреном стихијом

Свијет

Избио пожар у цркви у Амстердаму, ватрогасци се боре са ватреном стихијом

1 ч

0
Лепа Лукић дан пред дочек Нове године завршила у Ургентном центру

Сцена

Лепа Лукић дан пред дочек Нове године завршила у Ургентном центру

1 ч

0
Челси и званично отпустио тренера Мареска

Фудбал

Челси и званично отпустио тренера Мареска

1 ч

0
"Живјеће огњиште" - званични слоган овогодишње прославе Дана Републике

Република Српска

"Живјеће огњиште" - званични слоган овогодишње прославе Дана Републике

1 ч

0

Више из рубрике

Избио пожар у цркви у Амстердаму, ватрогасци се боре са ватреном стихијом

Свијет

Избио пожар у цркви у Амстердаму, ватрогасци се боре са ватреном стихијом

1 ч

0
Русија: Оборен украјински борбени авион, ''паметна'' бомба и 250 дронова

Свијет

Русија: Оборен украјински борбени авион, ''паметна'' бомба и 250 дронова

1 ч

0
Шта је изазвало трагедију у швајцарском зимовалишту? Свједоци криве пиротехнику

Свијет

Шта је изазвало трагедију у швајцарском зимовалишту? Свједоци криве пиротехнику

3 ч

0
Стравичне бројке у Швајцарској: Десетине погинулих!

Свијет

Стравичне бројке у Швајцарској: Десетине погинулих!

4 ч

3
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

53

Златним дукатом даривана беба Данијела Дакановић

15

51

Позови 1414: Помозимо Вуку Малом и његовој породици

15

45

Огласили се из Олимпијакоса о Тајрику Џоунсу: Овако стоје ствари

15

37

Снимак са скандалозног дочека: Ево шта је Весна Ђогани урадила када је сазнала да су остали без пара

15

32

"Кључа" у Холандији: Драматична новогодишња ноћ, полиција каже да је ниво насиља "незапамћен"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner