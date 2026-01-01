Младићи (18) погинули у новогодишњој ноћи, погођени ватрометом домаће израде

Извор:
Двојица осамнаестогодишњака су погинула у Билефелду на сјеверозападу Њемачке након што су погођена ватрометом домаће израде током новогодишње ноћи, саопштила је њемачка полиција.
Полиција је навела да је у Берлину ухапшено 300 људи због илегалног паљења ватромета током новогодишње ноћи, пренио је Велт.
Истиче се и да је полиција у Лајпцигу нападнута пиротехничким средствима.
У пожару, који је избио у подруму стамбене зграде у Берлину, једна особа је лакше повријеђена, саопштила је полиција.
