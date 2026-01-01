Logo
Large banner

Русија: Оборен украјински борбени авион, ''паметна'' бомба и 250 дронова

Извор:

Agencije/TASS

01.01.2026

14:11

Коментари:

0
Русија: Оборен украјински борбени авион, ''паметна'' бомба и 250 дронова

Ваздушно-космичке снаге Руске Федерације обориле су украјински борбени авион "Су-27", саопштило је Министарство одбране Русије.

ТАСС јавља да је руска противваздушна одбрана оборила и "паметну" бомбу, као и 250 дронова.

Владимир Путин

Свијет

Путин честитао грађанима Нову годину: Русија ће остварити све своје циљеве

Из Министарства наводе да је од почетка специјалне војне операције у Украјини уништено 670 украјинских авиона, 283 хеликоптера, 106.444 дрона, 641 ракетни систем, 26.826 тенкова и оклопних возила, 1.634 вишецијевна ракетна бацача, 32.303 артиљеријска система и минобацача, као и 50.530 специјализованих војних моторних возила.

Подијели:

Тагови:

Украјина

Русија

bombarder

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Шта је изазвало трагедију у швајцарском зимовалишту? Свједоци криве пиротехнику

Свијет

Шта је изазвало трагедију у швајцарском зимовалишту? Свједоци криве пиротехнику

3 ч

0
Стравичне бројке у Швајцарској: Десетине погинулих!

Свијет

Стравичне бројке у Швајцарској: Десетине погинулих!

4 ч

3
Сиријски бомбаш самоубица хтио ући у цркву. Није успио, активирао је бомбу на улици

Свијет

Сиријски бомбаш самоубица хтио ући у цркву. Није успио, активирао је бомбу на улици

4 ч

1
Бугарска званично прешла на евро

Свијет

Бугарска званично прешла на евро

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

53

Златним дукатом даривана беба Данијела Дакановић

15

51

Позови 1414: Помозимо Вуку Малом и његовој породици

15

45

Огласили се из Олимпијакоса о Тајрику Џоунсу: Овако стоје ствари

15

37

Снимак са скандалозног дочека: Ево шта је Весна Ђогани урадила када је сазнала да су остали без пара

15

32

"Кључа" у Холандији: Драматична новогодишња ноћ, полиција каже да је ниво насиља "незапамћен"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner