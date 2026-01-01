Русија: Оборен украјински борбени авион, ''паметна'' бомба и 250 дронова

Извор:
Ваздушно-космичке снаге Руске Федерације обориле су украјински борбени авион "Су-27", саопштило је Министарство одбране Русије.
ТАСС јавља да је руска противваздушна одбрана оборила и "паметну" бомбу, као и 250 дронова.
Из Министарства наводе да је од почетка специјалне војне операције у Украјини уништено 670 украјинских авиона, 283 хеликоптера, 106.444 дрона, 641 ракетни систем, 26.826 тенкова и оклопних возила, 1.634 вишецијевна ракетна бацача, 32.303 артиљеријска система и минобацача, као и 50.530 специјализованих војних моторних возила.
