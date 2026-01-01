Logo
Large banner

Путин честитао грађанима Нову годину: Русија ће остварити све своје циљеве

Извор:

СРНА

01.01.2026

08:34

Коментари:

0
Путин честитао грађанима Нову годину: Русија ће остварити све своје циљеве
Фото: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Руски предсједник Владимир Путин честитао је грађанима Нову годину. Честитку су први чули становници Камчатке и Чукотке.

У поруци грађанима, предсједник је рекао да руски народ својим успјесима пише нова поглавља у хиљадугодишњој историји земље.

Учесници Специјалне војне операције преузели су на себе одговорност да се боре за домовину, рекао је Путин, додајући да Русија вјерује у своје борце и у побједу.

Милиони људи широм Русије су уз вас - мисле на вас, саосећају са вама, надају вам се. Уједињени смо у искреној, несебичној и преданој љубави према Русији, нагласио је.

- Желим вам здравље и срећу, међусобно разумијевање и просперитет, љубав која инспирише. Нека наша традиција, вјера и сјећање уједињују све генерације и увијек нас подржавају - наводи се у традиционалном Путиновом обраћању из Кремља.

Према његовим ријечима, снага руског јединства дефинише суверенитет и безбједност Русије, њен развој и будућност.

Русија, нагласио је, оствариће постављене циљеве и кренути напред.

- Заједно сви чинимо једну велику породицу, снажну и уједињену, и зато ћемо наставити да радимо и градимо, остварујемо циљеве које смо поставили и идемо напријед због наше дјеце и унучади, због наше велике Русије - рекао је он.

Подијели:

Тагови:

Владимир Путин

Нова година

čestitka

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Американци поново напали бродове у Тихом океану, трага се за преживјелима

Свијет

Американци поново напали бродове у Тихом океану, трага се за преживјелима

3 ч

0
Ужас на прослави Нове године: Велика експлозија у швајцарском зимовалишту, има мртвих

Свијет

Ужас на прослави Нове године: Велика експлозија у швајцарском зимовалишту, има мртвих

3 ч

0
Си Ђинпинг најавио уједињење Кине и Тајвана: Нове војне вјежбе велика опомена за острво

Свијет

Си Ђинпинг најавио уједињење Кине и Тајвана: Нове војне вјежбе велика опомена за острво

14 ч

0
Наркобанде преузимају Европу: "Изгубили смо контролу"

Свијет

Наркобанде преузимају Европу: "Изгубили смо контролу"

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

55

Стравичне бројке у Швајцарској: Десетине погинулих!

11

46

Сиријски бомбаш самоубица хтио ући у цркву. Није успио, активирао је бомбу на улици

11

41

Карлеуша открила детаље интиме с Душком: Нисмо имали однос...

11

39

Бугарска званично прешла на евро

11

27

Џејмс Нанели нови кошаркаш АЕК-а из Атине

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner