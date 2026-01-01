Путин честитао грађанима Нову годину: Русија ће остварити све своје циљеве

Извор:
СРНА
01.01.2026
08:34
Руски предсједник Владимир Путин честитао је грађанима Нову годину. Честитку су први чули становници Камчатке и Чукотке.
У поруци грађанима, предсједник је рекао да руски народ својим успјесима пише нова поглавља у хиљадугодишњој историји земље.
Учесници Специјалне војне операције преузели су на себе одговорност да се боре за домовину, рекао је Путин, додајући да Русија вјерује у своје борце и у побједу.
Милиони људи широм Русије су уз вас - мисле на вас, саосећају са вама, надају вам се. Уједињени смо у искреној, несебичној и преданој љубави према Русији, нагласио је.
- Желим вам здравље и срећу, међусобно разумијевање и просперитет, љубав која инспирише. Нека наша традиција, вјера и сјећање уједињују све генерације и увијек нас подржавају - наводи се у традиционалном Путиновом обраћању из Кремља.
Према његовим ријечима, снага руског јединства дефинише суверенитет и безбједност Русије, њен развој и будућност.
Русија, нагласио је, оствариће постављене циљеве и кренути напред.
- Заједно сви чинимо једну велику породицу, снажну и уједињену, и зато ћемо наставити да радимо и градимо, остварујемо циљеве које смо поставили и идемо напријед због наше дјеце и унучади, због наше велике Русије - рекао је он.
