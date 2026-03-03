Ирански медиј: Ајатолахов син је жив

03.03.2026
16:53
Мојтаба Хаменеи, син иранског врховног вође ајатолаха Алија Хаменеија и особа коју неки аналитичари дуго сматрају могућим насљедником, према наводима иранске агенције Мехр Њуз је жив.
"Мојтаба Хаменеи, син врховног вође, потпуно је доброг здравља", објавила је агенција Мехр. Агенција је навела да Мојтаба такође разматра "важна питања" везана за државу, без изношења појединости.
Мојтаба, други син врховног вође, нашироко се сматра особом која иза кулиса има утицај, са дубоким везама са Корпусом исламске револуционарне гарде (ИРГЦ), најмоћнијом војном силом у Ирану, као и са Басијем, његовом добровољачком паравојном мрежом, преноси Index.
Ипак, сваки покушај преноса власти са оца на сина наишао би на политичке и вјерске осјетљивости унутар Ирана.
Династички пренос власти не гледа се благонаклоно у шиитској клерикалној традицији, нарочито у систему који је настао револуцијом која је срушила монархију.
Постоје и практичне препреке: Мојтаба није широко познат као високи клерик и не обавља ниједну званичну државну функцију. Сједињене Америчке Државе увеле су му санкције 2019. године.
