Logo
Large banner

Ирански медиј: Ајатолахов син је жив

03.03.2026

16:53

Коментари:

0
Ајатолах Али Хамнеи
Фото: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Мојтаба Хаменеи, син иранског врховног вође ајатолаха Алија Хаменеија и особа коју неки аналитичари дуго сматрају могућим насљедником, према наводима иранске агенције Мехр Њуз је жив.

"Мојтаба Хаменеи, син врховног вође, потпуно је доброг здравља", објавила је агенција Мехр. Агенција је навела да Мојтаба такође разматра "важна питања" везана за државу, без изношења појединости.

Мојтаба, други син врховног вође, нашироко се сматра особом која иза кулиса има утицај, са дубоким везама са Корпусом исламске револуционарне гарде (ИРГЦ), најмоћнијом војном силом у Ирану, као и са Басијем, његовом добровољачком паравојном мрежом, преноси Index.

Ипак, сваки покушај преноса власти са оца на сина наишао би на политичке и вјерске осјетљивости унутар Ирана.

Династички пренос власти не гледа се благонаклоно у шиитској клерикалној традицији, нарочито у систему који је настао револуцијом која је срушила монархију.

Постоје и практичне препреке: Мојтаба није широко познат као високи клерик и не обавља ниједну званичну државну функцију. Сједињене Америчке Државе увеле су му санкције 2019. године.

Подијели:

Таг :

ajatolah Ali Hamenei

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јелена Карлеуша

Сцена

Карлеуша кроз сузе: Ошишала сам се до главе

1 ч

0
Пронађено тијело мушкарца у Бањалуци

Хроника

Трагедију у Бањалуци снимиле камере: Мушкарац пао са бицикла, па пронађен у локви крви

1 ч

0
Кија Коцкар на онкологији

Сцена

Кија Коцкар на онкологији

1 ч

0
Пожар у бањалучком насељу Мјесец

Бања Лука

Избио пожар у згради у бањалучком насељу “Мјесец”

1 ч

0

Више из рубрике

Зграда скупштине у Кому сравњена је са земљом у ваздушном нападу

Свијет

Сравњена са земљом зграда гдје се бира нови ирански врховни вођа! Ко је био унутра?

2 ч

0
Nafta postrojenje

Свијет

Стала производња нафте: Обустављен рад другог највећег нафтног поља на свијету

3 ч

0
Предсједник Америке Доналд Трамп

Свијет

Трамп: ''Желе да разговарају, рекао сам 'прекасно'''

4 ч

0
Санторини Грчка

Свијет

Ако имате више од 100 kg, заборавите на ову атракцију: Грчка уводи нова правила за туристе

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

09

Снажан ударац: Погођен аеродром у Техерану!

18

08

Ко је Џерод Ејген? Високи савјетник Доналда Трампа састао се са Жељком Цвијановић

18

02

Откривене пукотине на Пељешком мосту: Скандал открили Италијани, хитно се огласиле Хрватске цесте

17

58

Најновија одлука! Евролига се сели у Сарајево?

17

50

Цвијановић у Бијелој кући са Џеродом Ејгеном

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner