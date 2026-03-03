"Политичко Сарајево не одустаје": Узуновић поново тражи да се Додик избрише из регистра!

Аутор:АТВ
Сена Узуновић, судија Суда БиХ које је осудила Милорада Додика, тадашњег предсједника Републике Српске, затражила је од Основног суда у Бањалуци да Додика избрише из регистра као предсједника СНСД-а.
Наиме, она сматра да према правним посљедицама пресуде, он не може обављати позицију предсједника странке, преносе федерални медији.
Она је и раније дала своје тумачење да он не може обнашати ни позицију предсједника странке, а онда је дошло до преписки између ЦИК-а БиХ и Основног суда у Бањалуци.
ЦИК се прогласио ненадлежним, а Суд није избрисао Додика као овлаштено лица за заступање СНСД-а из регистра политичких организација.
Узуновић је нови допис послала 27. фебруара Основном суду у Бањалуци у којој је доставила и првостепену и правоснажну пресуду.
